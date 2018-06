Ford Mustang Shelby GT350 nu helemaal vlijmscherp

Bijslijpen, op een niet geheel Amerikaanse manier.

“Somewhere, Carroll is smiling,” zo begint de directeur van Ford Performance zijn oordeel over de nieuwe Shelby GT350. Gelijk heeft hij zeker, want hoewel de GT350 (rijtest) geen extra paard onder kap krijgt, is de Mustang er wel degelijk op vooruit gegaan. De aanpassingen zijn misschien niet zozeer zichtbaar, maar wanneer je achter het stuur zit, moet het verschil zo duidelijk zijn als dag en nacht.

Ford Performance heeft de vernieuwde GT350 vooral weten te verbeteren op het gebied van wegligging. Dit dankzij informatie te implenteren die de autofabrikant heeft opgedaan in de racerij. De Mustang Shelby GT350 geniet alle ontwikkelingen die Ford Performance heeft gedaan op het circuit, maar ook in de simulator. Dit komt o.a. terug in de vorm van een verbeterde MagneRide-ophanging en slimmere stabiliteitscontrole, die opgedeeld is in drie modi. De GT350 is tevens voorzien van aerodynamische delen van de Shelby GT500 en heeft een viertal Pilot Sport Cup 2 banden, die in samenwerking met Michelin zijn ontwikkeld.

Hoewel we hoopten op meer vermogen, gaan er onder de motorkap van de Shelby GT350 zoals hierboven al aangegeven geen extra trappelende paarden schuil. Dat gezegd hebbende beschikt de agressieve Mustang nog altijd 526 pk en 580 Nm aan koppel. Het enige verschil is dat het vermogen, in tegenstelling tot zijn voorganger, nu piekt op een toerental van 8.250 RPM.