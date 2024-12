De inkt op deze Bentley kun je aan en uit zetten

Zodat je de lijnen soms wel en soms niet ziet zitten.

Miljardairs van tegenwoordig nemen niet meer genoegen met een gelimiteerde Ferrari of een niet te gekke 911 S/T. Hoe meer op maat gemaakt, hoe beter. Daar willen de rijke lui best voor betalen. Dat hebben de meeste luxe automerken ook door. Bentley schakelt daarvoor de hulp in van tatoeëerder Keith “Bang Bang” McCurdy.

McCurdy schijnt een wereldberoemde tattoo-artiest te zijn (ik zit ook niet zo in de inkt-in-huid-wereld) die zijn naaldje al eens in Rihanna, LeBron James, Selena Gomez en Justin Bieber zette. Daarnaast is hij de bedenker van Magic Ink. Je laat je hierbij tatoeëren met een speciaal soort ultraviolet inkt. Deze inkt is alleen zichtbaar onder specifieke golflengten van licht. Als je er met UV-licht overheen gaat, zie je de lijnen. Je kunt daardoor (een deel van de inkt) aan en uit zetten.

Dit concept sprak Bentley zo erg aan dat het “Bang Bang” uitnodigde voor een samenwerking. Het resultaat is deze Bentley Bentayga Extended Wheelbase (EWB). De auto is onthuld bij de Miami Art Week. En een kunststukje, dat is het. Het behoorlijk drukke lijnenspel varieert in allerlei vormen. Ik zie er een soort van triballs in, maar wederom; ik heb hier geen kaas van gegeten.

Je eigen Bentley met vreemde inkt? Dat kan!

Natuurlijk toont Bentley deze Bentayga om te laten zien wat er allemaal mogelijk is aan personalisatie. Wie ook zo’n getatoeëerde Bentley wil, moet vlug zijn. De autobouwer heeft afgesproken dat slechts één klant-Bentley met de speciale inkt wordt uitgevoerd. We zijn benieuwd wat die eigenaar kiest voor de UV-wrap en natuurlijk wat dat moet gaan kosten.

Volgend jaar krijgen we de klantenauto te zien. Voor de getatoeëerde Bentley er is, gaan wij op zoek naar genoeg geld voor een Bentley Flying Spur zonder vreemde inkt.