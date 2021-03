Team Vluchtstrook M3 crasht met andere BMW in Beneluxtunnel - Autoblog.nl

Deze BMW M3 van Team Vluchtstrook zocht zojuist in de Beneluxtunnel tevergeefs de vluchtstrook.

En jawel, alweer was er zojuist werk aan de winkel voor een politie-A6. Dit keer was het voor de verandering niet te doen in het pittoreske Brabant, maar in het altijd rustige Zuid-Holland. In de (Tweede) Beneluxtunnel kwamen namelijk verschillende auto’s met elkaar in aanraking. De tunnelbuis richting het Zuiden is daardoor tijdelijk afgesloten. Op moment van publiceren hebben de hulpdiensten de lekkende koelvloeistof waarschijnlijk al opgeruimd en kan de tunnel weer gebruikt worden.

Wat er allemaal gebeurd is in de krochten van de tunnel is niet bekend. Wel zien we op de foto’s twee zwaar gehavende BMW’s staan. Eentje daarvan is een voorwielaangedreven 2-Serie, de andere een blubberdikke BMW E92 M3. Die laatste is bekend op internet van burnout-video’s met hippe beats eronder. Dat komt omdat de bestuurder ervan een bona fide lid is van Team Vluchtstrook.

Dit team houdt zich bezig met getunede auto’s, wraps en de Pro Rally Run. Van de Team Vluchtstrook M3 bestaan dan ook verschillende filmpjes waarin de auto dikke zwarte strepen op het asfalt achterlaat middels burnouts. Gezien deze activiteiten en de gekozen muziek onder de filmpies heeft de bestuurder van de M3 de schijn natuurlijk tegen in dit geval. Maar goed, we weten dus niet wat er zich nou afgespeeld heeft in de tunnel. Misschien had die 2-Serie wel terminaal onderstuur. Je weet het niet.

Image-Credit: Media-TV