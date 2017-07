Zo goed gaat het momenteel bij Lamborghini

De Italiaanse autofabrikant blikt terug op een fantastisch halfjaar.

Opnieuw stuift Lamborghini af op een verkooprecord. Als straks de Urus komt zullen de verkopen nóg verder toenemen, maar dat is later. Momenteel kan Stefano Domenicali al zeer tevreden zijn over zijn merk. In de eerste zes maanden van 2017 leverde Lambo 2.091 auto’s. 1400 Huracáns en 691x de Aventador. Qua algehele verkoop een toename van vier procent in vergelijking met dezelfde periode in 2016.

Ondanks het feit dat de Huracán alweer drie jaar wordt verkocht, blijft de instapper succesvol. In juni produceerde de autofabrikant alweer het 8.000ste exemplaar. De 7.000ste Aventador rolt binnenkort van de productieband, aldus Lamborghini. Het V12-model werd eind vorig jaar in een nieuw jasje gestoken. Daarnaast introduceerde het merk eerder dit jaar een nieuw model, de supersnelle Huracán Performante.

De zaken lopen momenteel als een tierelier bij het merk uit Sant’Agata Bolognese. Lamborghini heeft de fabriekscapaciteit flink uitgebreid in voorbereiding op de komst van de Urus. Daarnaast is onlangs een gloednieuw kantoor in gebruik genomen. De nieuwe SUV van Lamborghini komt in 2018 op de markt.