Techniek: redden digitale kleppen de plofmotor?

Hoop doet leven.

De plofmotor ligt onder vuur. Gekkies als @willeme denken dat het niet lang meer duurt voordat iedereen aan de EV gaat. Waar halen we alle lithium vandaan dan, vraag ik me af. Maar goed, hoewel het in mijn ogen nog een stuk langer zal duren dan de Jessias en co zouden willen, is het vrij duidelijk dat de verbrandingsmotor zijn langste tijd gehad heeft. Een hard gelag voor degenen die houden van broem broem geluid en zich goed kunnen relateren aan de ICE, die veel eigenschappen met het menselijk lichaam deelt.

Nog altijd proberen verschillende partijen dan ook nog een beetje tegen te strubbelen. Zo wil men bij de Duitse drie zelfs nog geloven in een comeback van diesel, al is het maar om restwaardes en reeds gemaakte investeringen niet compleet af te hoeven schrijven. Bosch kan elk moment op de proppen komen met een filter die alle NOx uit dieselwalmen opslokt, zo heet het. We wachten in spanning af…

Interessanter dan 400 zware filters aan een motor hangen, zijn wat ons betreft aanpassingen aan de motor die deze intrinsiek schoner maken. Een bedrijfje dat hiermee bezig is heet Camcon. Zij zijn bezig met de ontwikkeling van digitale kleppen en naar verluidt zijn ze al een heel eind.

Het idee is eigenlijk simpel: bij verschillende belastingen heeft een motor om optimaal te werken eigenlijk een andere stand van de kleppen nodig. Dit is ook de gedachte achter variabele kleptiming, wat we best lang kennen van onder andere Honda(VTEC just kicked in yo!), BMW (Vanos) en tegenwoordig ook een hele trits andere fabrikanten. Maar ook met die systemen worden de kleppen nog steeds aangestuurd door de nokkenas(sen) via de krukas. Je zit dus alsnog vast binnen bepaalde grenzen.

Maar wat nu als je die grenzen volledig los kan laten? Dat is het idee achter digitale kleppen, die aangestuurd worden door een slimme computer en volledig onafhankelijk werken van de krukas. Je kan dan bij alle verschillende belastingen de kleppen optimaal laten werken. Camcon noemt het zelf ‘de digitale krukas’ en denkt dat deze oplossing nu haalbaar is. Dit komt omdat rekenkracht van computers goedkoper is geworden én de benodigde systemen kunnen werken in de hete omgeving van een motor, zonder dat het kostenplaatje daardoor explodeert.

Op de testbank heeft het systeem van Camcon zich al bewezen. In een direct vergelijk met een Ingenium motor van Jaaaaaag was de motor met digitale kleppen 7,5 procent zuiniger. Maar volgens de makers is dit nog maar het begin. Het digitale kleppensysteem opent namelijk de deur naar epische extra mogelijkheden. Zo kan een motor met dit systeem in theorie tijdelijk werken als een tweetakt of juist als een twaalftakt, afhankelijk van of je even extra power nodig hebt of juist lekker aan het cruisen bent op de Bahn. Tevens denkt Camcon dat er voordelen te behalen in het geval van (hybride) auto’s met een stop-start systeem, omdat je de kleppen volledig open kan zetten voor het herstarten van de motor, waardoor dit minder energie kost. Heet! (via News Atlas).

Bedankt Luuk voor de tip!