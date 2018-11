Hamilton wil records Schumacher tóch verbreken

Kijk, hij draait al bij.

Het lijkt erop dat de kersverse vijfvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton nog wel even in de koningsklasse van de autosport zal blijven opereren. Er is al meerdere malen gesproken over een mogelijk vertrek van de 33-jarige Brit, maar dit weekend heeft hij deze geruchten in de doofpot gedaan. Sterker: hij zegt nu openlijk de records van Michael Schumacher in het vizier te hebben.

Lewis Hamilton heeft dit recentelijk opgebiecht tegenover Autosport. In het gesprek vertelt hij de publicatie over zijn ambities in de sport en zijn huidige mindset over de situatie waarin hij zich bevindt.

“I was just really not trying to take anything for granted. The way I’ve always approached it is I’ve just been really thankful for the ones I have. […] Whether or not I’m going to have the chance to win more, who knows? I’m going to give it everything to do so. The 91 wins that he [Schumacher] has, for example, that’s a lot of wins. There’s still a long way to go but I’m here for a few more years, so I’m hoping that I can at least get close.”

Hamilton mag misschien alsmaar dichterbij de records van de allergrootsten van zijn sport komen, het wil niet zeggen dat hij ineens geen respect meer voor hen op kan brengen.

“Michael’s still quite far ahead in race wins so you have to say he is still the GOAT [greatest of all time],” said Hamilton. Fangio, I think, is the godfather and always will be, from a driver’s perspective. To do what he did at that time, when everything was so dangerous, my respect is so high for him. I feel very honoured to have my name alongside his. If I stopped today, the Hamilton name will always be there.”

Het is niet vreemd dat Lewis Hamilton heeft uitgesproken de records van Schumacher te willen evenaren of overtreffen. In de Grand Prix van Mexico, die door Max Verstappen werd gewonnen, kwam de Mercedes-coureur als vierde over de streep. Daarmee wist Hamilton zijn vijfde wereldtitel te bezegelen. Tegelijkertijd komt hij op gelijke hoogte met Juan Manuel Fangio en nadert hij de statistieken van Michael Schumacher. De Duitser, die nog altijd niet uit zijn coma is ontwaakt, heeft 7 kampioenschappen, 91 overwinningen en 155 podia achter zijn naam. Hamilton staat momenteel op 5 kampioenschappen, 71 overwinningen en 132 podia.

Gezien het feit dat Hamilton dit jaar een tweejarig contract bij Mercedes heeft getekend, kan hij deze records van Schumacher technisch gezien in diezelfde periode nog evenaren of verbreken. Als de Duitse renstal zijn huidige vorm weet vast te houden, zit Hamilton op koers om Schumacher van zijn troon te stoten. Zelfs wanneer hem dit niet in twee jaar tijd lukt, heeft Hamilton nog enkele jaren over om der Rekordmeister in zijn schaduw te zetten.

Overigens, wanneer het anders was gelopen had Hamilton zich vandaag al op gelijke hoogte met Schumacher kunnen stellen. Immers, in 2007 verloor hij de titel op een haar na aan Raikkonen en ook in 2016 viel de beslissing van het kampioenschap in de laatste wedstrijd van het seizoen. Destijds ging teamgenoot Rosberg er met de wereldtitel vandoor.