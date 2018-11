Je raadt nooit waaruit deze Ferrari Enzo Ferrari bestaat

Het is geen olieverf op doek.

In de categorie ‘je moet er maar opkomen’ vandaag deze inzending uit Utah, Murica. Het is een heus kunstwerkje voor de betere musea garages waar (epische) automotieve prullaria een plek vinden. Het is echter níet een tekening van een Ferrari Enzo, noch een fresco, foto of schilderij. Nee, deze Enzo heeft meer weg van een mozaïek. Maar, in plaats van dat het werk is obgebouwd uit talloze tesserae, vormen hier golf tees de basisblokken voor de beeltenis. Jawel, golf tees.

Het stukje huisvlijt is het product van Voulté Motor Classics. Ondanks het feit dat deze naam Frans aandoet, komt dit bedrijfje uit Ogden, Utah in de States. Op de site van Voulté wordt geclaimd dat het bedrijf 30 jaar ervaring heeft in het maken van auto’s, echter hadden we er nog nooit van gehoord. Als we vervolgens klikken om te kijken wat we al die tijd gemist hebben, zien we creaties die verdacht veel lijken op de creaties van Superformance. Hmmm…Iets om in de gaten te houden wellicht.

Bij de auto’s staat echter ook de tekst ‘coming soon’, maar Voulté heeft ook een sectie geheten Art and Design en daar kan je dus dit kunstwerkje bewonderen. Het stuk bestaat uit 144.000 golf tees met 36 verschillende kleuren, waaronder 17 tinten rood. Naar verluidt kostte het zo’n vijf maanden om te maken. Dat zal dus wel prijzig geweest zijn.

Deze Enzo hangt nu in de garage van een autoverzamelaar, maar je kan contact opnemen met Voulté om je eigen stukje te laten maken. Wat zouden ze kunnen doen met een Kia Picanto?