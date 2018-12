De 12 duurste nieuwe auto’s van NL met een handbak

Een zeer specifieke titel, precies hoe we het graag zien.

Vroeger was het allemaal anders. Op het gebied van transmissies al helemaal. Alle peperdure supercars waren uitgerust met een handbak. Niet omdat de klanten het wilden of dat het puur was, maar simpelweg omdat automaten veelal het vermogen niet aankonden, ze teveel ruimte innamen en te traag waren. Dat wil niet zeggen dat zelf schakelen in een Testarossa, Diablo of XJ220 een onverdeeld genoegen was. Hard werken moest je. De koppelingen waren loodzwaar en je moest echt je spieren gebruiken om de bak te in de goede versnelling te zetten.

Met de komst van de DSG en het perfectioneren van de sequentiële transmissie is de handbak bij veel sportief getinte auto’s verdwenen. Die zijn bijna allemaal voorzien van een automaat. Merken als Ferrari en McLaren bieden enkel auto’s aan met een automaat en dubbele koppeling. Lamborghini levert drie verschillende soorten ‘automaten’: een automaat met koppelomvormer (Urus), een automaat met dubbele koppeling (Huracan) en een sequentiële bak (Aventador). Maar geen handbak meer. Heb je teveel geld en moet je per se een handbak hebben, dan zijn dit de meest prijzige opties:

Volkswagen Amarok 3.0 TDI 4-Motion Highline (Dubbel cabine)

€ 103.099

We trappen af met een wel heel dure Volkswagen bedrijfswagen. Tijdens onze rijtest met de Volkswagen Amarok konden we echter vaststellen dat de auto absoluut enkele ‘personenauto’- kwaliteiten heeft. De 3.0 TDI motor sleurt er behoorlijk aan en loopt fraai, daarnaast zijn het interieur en diens infotainmentsysteem aardig voor elkaar in deze klasse. Ga je voor de prijzigere varianten, zoals deze 3.0 TDI mét Highline pakketje én een dubbele cabine, dan zul je in de buidel moeten tasten. Dan heb je wel een vrij dikke pickup, naar Europese maatstaven althans. En een handbak, dus je bent een purist. In een Volkswagen.

Subaru WRX STI

€ 105.594

Voor de Subaru WRX STI geldt eigenlijk hetzelfde als voor de Nismo 370Z, die we later tegenkomen in dit overzicht. Het is een verouderde aanbieding die maar in de prijslijsten blijft staan. In de Verenigde Staten en Japan heeft de auto al meerdere updates gehad, evenals extra interessante uitvoeringen. De EU-versie is eigenlijk altijd hetzelfde gebleven. In Duitsland is het bijvoorbeeld een goedkoop alternatief op de Audi S3 Limousine, hier in Nederland kost de WRX STI méér dan die S3 met alle denkbare opties + een nieuwe VW Polo. Het komt vooral door de motor, een ouderwetse 2.5 Boxer die nogal kwistig is met het uitstoten van CO2.

Porsche 718 Boxster GTS (982)

€ 112.993

Er waren tijden dat je voor dit geld in guldens een standaard Boxster had: stoffen bekleding, kleine wieltjes en 204 pk. Wat dat betreft zijn de tijden veranderd. Een beetje Boxster kost tegenwoordig zo’n 85 mille. Dan kun je beter meteen voor de lekkerste gaan, toch? De Boxster GTS is een sportwagen met middenmotor en in dit geval een handgeschakelde versnellingsbak. De auto ziet er formidabel uit, zeker in Karmijrood. De prestaties zijn zeer indrukwekkend. Er kleeft alleen één nadeeltje aan: het is een niet al te best klinkende viercilinder. Dat is op zich niet erg, maar de Boxster had voorheen een slome doch episch klinkende zescilinder die de auto wel een extra dimensie gaf. Die is nu weg, jammer. Gelukkig staat de Boxster Spyder met een atmosferische 4-liter én handbak nog altijd op de planning.

Nissan 370Z Nismo (Z34)

€ 118.300

Het begint een beetje vaste prik te worden, de Nissan 370Z. Als we in de krochten van AutoBlog zoeken op de Nissan/Nismo 370, dan zien we dat de auto behoorlijk wat lijstjes weet te halen. De reden is natuurlijk heel eg logisch: het is een auto die alweer stamt uit 2009, een jaar vóórdat Schumacher zijn rentree maakte in de F1. Juist, erg lang geleden. De 3.7 liter V6 is atmosferisch. Dat heeft zo zijn voordelen: de gaspedaalrespons is goed voor elkaar en het vermogen en koppel komen lineair vrij. De door Nismo onder handen genomen uitvoering van de 370Z is net even lekkerder op alle fronten. Gaver interieur, dikkere bodykit, leuke velgen, betere rijeigenschappen en meer vermogen (344 pk). Wat wil een mens nog meer? Oh ja, dat het een beetje betaalbaar is, dit oudje wordt echter met de jaren alleen maar duurder. Dus toch meer eentje uit Duitsland importeren?

Ford Mustang Bullit

€118.945

Retrodesign kun je op twee manieren uitvoeren: rampzalig of briljant. Er lijkt geen tussenweg te zijn. Bij deze Mustang Bullit kunnen we er kort over zijn: werkelijk alles is perfect aan deze brute muscle car. Qua looks heeft Ford het uitstekend voor elkaar. Dat de auto een herinterpretatie is op de Bullit 390GT van Steve McQueen in de film is geen toeval. De coolste acteur in een schimmige actiefilm met een rauwe, lange achtervolgingsscène in een epische Mustang met een dikke V8. Ja, daar wil je graag aan refereren. Het is een beetje als de Gert-Jan Seegers onder de Muscle Cars. Wist je dat Seegers zeven jaar in Egypte heeft gewoond? Nee? Heb je verder ook niets aan. Waar je wel wat aan hebt is dat je deze Mustang dus gewoon in Nederland kunt bestellen! De prijs is niet mals, maar je krijgt er wel een coole auto voor terug.

Chevrolet Camaro SS Coupé

€ 124.310

Nu wordt het een beetje tricky, want iedereen weet dat deze auto’s verrassend betaalbaar zijn in hun land van herkomst. Naar het schijnt is deze generatie Camaro echt heel erg goed. We hebben de Camaro getest en waren best onder de indruk. Ook het internationale journaille is weg van de Camaro, met name de SS uitvoering, helemaal wanneer deze gekoppeld is aan het 1LE pakket, dan heb je een van de beste 2+2 RWD sportcoupé’s op de markt te pakken. In Nederland is de reguliere Camaro SS ook te krijgen, de onderdelen van het 1LE pakket moet je dan later even bijbestellen. In dynamisch opzicht schijnt deze uitvoering gehakt te maken van de Mustang. Sterker nog, zelfs ten opzichte van de M4 schijnt de Camaro SS beter te rijden. In dat licht bezien is de prijs niet eens zó gek. In Nederland is de Camaro SS met handbak alleen als coupé te bestellen, de cabriolet-rijders krijgen standaard de automaat.

Jaguar F-Type S R-Dynamic

€ 138.240

Bij de meeste auto’s is de handbak een relikwie. Een technologisch overblijfsel van tien jaar terug. Denk bijvoorbeeld aan de BMW M5 van de F10 generatie, dat was nog gewoon de ‘antieke’ handbak uit oude generatie M5. Zo niet bij de Jaguar F-Type. Die auto werd aanvankelijk alleen geleverd met de achttrapsautomaat van ZF. Pas later kwam de handgeschakelde zesbak beschikbaar voor de zescilinder motoren. De vier- en achtcilinder varianten zijn er uitsluitend met automaat. Ga je voor de F-Type S met R-Dynamic pakket, heb je wellicht de leukste F-Type gekozen. Er is een nadeeltje: de auto is vrij prijzig met bijna 145.000 euro. De F-Type gaat alweer een tijdje mee, maar het is nog altijd een bloedmooie auto om te zijn en een fanatisch instrument om naar te luisteren.

BMW M4 Cabriolet Competition (F82)

€ 143.535

Voorheen was de open uitvoering van de M3 altijd een beetje zoals een pizza met alle ingrediënten of een patatje met alle sauzen. Ja, je hebt het duurste en het meeste, maar het totaalplaatje hoeft dan nog niet perfect te zijn. Professionele coureurs hebben dat ondervonden op circuits, dus dan is het zo. Met de M4 moeten we toch een lans breken. Waar de E30, E36, E46 en in mindere E93 relatief weinig koppel hadden, heeft de F82 meer dan voldoende trekkracht. Al vanaf weinig toeren is dit blok een monster, die totaal geen moeite heeft met het hogere gewicht van de cabrio-conversie. Het is even zoeken op de configurator, maar het is mogelijk om de auto te bestellen met een handgeschakelde zesbak. Cool.

Lotus Evora Sport 410

€ 147.410

In het achterhoofd was de Evora een soort Cayman-concurrent die je voor hetzelfde geld (rond de 75 mille) kon krijgen. Dan is een prijs van bijna het dubbele wel even schrikken. We moeten er wel eerlijk bij zeggen dat de Evora behoorlijke stappen heeft gezet. Zowel qua bouwkwaliteit, vermogen en prestaties. Dus de Evora kost meer euro’s, maar je krijgt daar ook meer auto voor terug. Het vermogen van 410 pk is in absolute zin niet bijzonder veel, maar de Evora is vrij licht. Qua wegligging nog altijd een benchmark in zijn klasse.

Donkervoort D8 GTO-40

€ 193.116

We mogen best trots zijn op Donkervoort. Al jaren zijn Joop Donkervoort en zijn familie bezig met het perfectioneren van het Lotus Super Seven principe. Sterker nog, we kunnen zelfs stellen dat bij Donkervoort de evolutie sterker aanwezig is, dan bij hun Britse evenknie; Caterham. De D8 GTO is de snelste auto die je bij Donkervoort kan krijgen. Dat wil wat zeggen, want er bestaat eigenlijk niet iets als een langzame Donkervoort. De D8 GTO heeft een opgefokte vijfcilinder uit de Audi RS3 en TT-RS onder de kap. Het is niet een identieke motor, zo heeft de Donkervoort drysump-smering in plaats van een oliebad onder het blok. Dit voor een lager zwaartepunt en betere smering in de bochten, iets waar een Donkervoort D8 GTO uitstekend geschikt voor is. Leuk weetje, het is de enige auto in dit overzicht met een vijfbak.

Chevrolet Corvette Z06 (C7)

€ 224.384

Chevrolet is een van de weinige merken die nog heeft geïnvesteerd in een nieuwe transmissie. De Tremec TR-6070 ligt op de achteras, terwijl de motor voor de vooras ligt, voor een optimale gewichtsverdeling. Deze Corvette is met afstand en met gemak de snelste auto uit deze lijst. De auto levert dik 650 pk. Ja, dat heeft een beetje gechipte RS6 of E-klasse AMG ook wel. Vergeet echter niet dat deze Corvettes een heel stuk minder wegen. De prijs lijkt vrij stevig, maar relatief gezien valt het nog redelijk mee. Er zijn weinig auto’s die deze Corvette bij kunnen houden. Wellicht een Nissan GT-R of Porsche 911 Turbo, maar eenmaal op snelheid steekt deze Corvette voorbij aan die twee. Er is dus wel degelijk replacement voor displacemant: een supercharger.

Porsche 911 GT3 Touring Package (991)

€ 232.940

Voor deze moet je snel zijn. Letterlijk. De Porsche 992 is inmiddels gearriveerd en dat betekent dat de modellen van de vorige uitgefaseerd worden. Bij Porsche is er meestal een kleine vorm van overlap. Een 911 Turbo of GT3 kan dus nog wel gebouwd worden, maar voor bestellen moet je haast maken. De productie-plaatsen zijn vaak van te voren opgevuld. Het is absoluut de moeite waard, want dit is een van de gaafste auto’s die gebouwd wordt op het moment. De GT3 met handbak is een bewijs van hoe goed en leuk auto’s kunnen zijn, maar dat fabrikanten vertikken het te maken. Ondanks snelheid absoluut niet de belangrijkste insteek is geweest van deze auto, ontbreekt het de 911 GT3 met Touring Package absoluut niet aan snelheid. De handbak is een pareltje en gaan we zeker nog terug zien bij de 992. Daarvoor is ‘ie te goed. Een donkergroene voor ondergetekende graag.