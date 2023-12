Tegenvaller voor Tesla: Model 3 verliest belangrijk voordeel

Tesla wordt keihard afgestraft voor het gebruik van Chinese accu’s in de Model 3.

In Nederland wordt er scheutig met subsidie gestrooid voor elektrische auto’s, maar wij zijn niet het enige land wat zo progressief bezig is. Zelfs in het bastion van de verbrandingsmotor – de Verenigde Staten – worden subsidies uitgedeeld voor elektrische auto’s.

In de VS is er voor particulieren zelfs nog meer voordeel te halen dan bij ons. Het belastingvoordeel kan namelijk oplopen tot 7.500 dollar. Uiteraard zijn daar wel voorwaarden aan verbonden. Het moet bijvoorbeeld een ‘lokaal product’ zijn. Daarmee vallen alle Europese en Aziatische EV’s dus af.

Tesla is natuurlijk wel Amerikaans en de Model 3 kwam dan ook in aanmerking voor de volle mep aan subsidie. Dat gaat echter veranderen. De Amerikaanse overheid heeft de regels namelijk aangescherpt en daardoor valt de Model 3 (de RWD en Long Range in ieder geval) volgend jaar buiten de boot. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de Aziatische afkomst van de accu’s.

Tesla had de bui al zien hangen en waarschuwde recent dat de Model 3 mogelijk de helft van het belastingvoordeel zou verliezen. Nu blijkt echter dat klanten naar de volledige 7.500 dollar kunnen fluiten. Dat is in ieder geval wat Tesla communiceert.

Dit is toch een kleine tegenvaller voor Tesla, want de Model 3 wordt dus in één klap 7.500 dollar duurder in de VS. Nu kan Tesla natuurlijk weer een prijsverlaging doorvoeren, maar dat gaat weer ten koste van de marge.

De nieuwe regels gaan overigens pas in na 31 december, dus waarschijnlijk krijg je nu Nederlandse praktijken in de VS. Alle mensen die opgelet hebben gaan natuurlijk nog snel voor het eind van het jaar een Tesla bestellen.

Het lijkt er overigens op dat de Model 3 Performance nog wel het voordeel blijft houden. Aangezien die versie maar 5.000 dollar duurder is dan de Long Range, zou die met subsidie dus opeens goedkoper zijn. Dat wordt een beetje een rare situatie. Maar ja, zo gaat dat wel vaker met subsidies.

Bron: Reuters