“Prestatiecijfers Tesla Roadster zijn nog conservatief”

Het moet niet gekker worden.

We zijn misschien regelmatig kritisch op Tesla, over de auto’s zelf valt weinig te klagen. Met name wanneer we spreken over de woest aantrekkelijke prestaties die de ingenieurs van de Amerikaanse autofabrikant uit de auto weten te peuteren. De Tesla Roadster, die binnen enkele jaren op de markt moet komen, is wat dat betreft het absolute neusje van de zalm. Echter blijkt nu dat de auto nog sneller is dan Elon Musk bij de onthulling verkondigde.

Dit verbluffende idee wordt bij ons in de gedachten geplant door Emile Bouret. De beste man heeft een druk verleden in de automobiele wereld en heeft vrijwel alles gedaan. Niet alleen heeft hij een tijd doorgebracht als ontwerper bij Porsche en Mitsubishi, hij is ook nog eens testrijder en rij-instructeur voor allerlei exotische merken, zoals Ferrari en Aston Martin.

Kortom, de man weet aardig van wanten, op allerlei verschillende gebieden. Nu wil het toeval dat Bouret enkele jaren geleden enig testwerk mocht verrichten voor Tesla. Emile greep de kans aan en hielp met de ontwikkeling van de Model S (rijtest). Die connectie met Tesla heeft hem geen windeieren gelegd, want weer een paar jaar later hadden ze zijn expertise nodig voor de gloednieuwe Roadster. Sterker nog, Bouret was bij de introductie van de auto de aangewezen persoon om mensen mee te nemen in de Roadster.

Bouret zat recentelijk tegenover de mensen van VINWiki en vertelde hier over zijn ervaringen met de Amerikaanse autofabrikant. Naast allerlei interessante verhalen, komt (rond 6:20) de Roadster aan bod.

“I know there is some skepticism about the figures that were quoted that day, 0 to 60 mph, quarter-mile, etc., and I think I can say without getting in trouble that those are actual figures. Those are not theoretical. Those are not calculations. We have done those numbers. I probably shouldn’t say but those numbers are actually conservatives. It’s going to be a proper weapon.”

Bouret heeft zichtbaar moeite zijn glimlach te onderdrukken als hij ‘geheime’ informatie deelt over de auto. Groot gelijk, want de sprint van 0 naar 100 km/u is momenteel al van buitenaardse proporties. Als we daadwerkelijk met conservatieve cijfers te maken hebben, betekent het dat we de ware acceleratietijden misschien wel in de buurt van 1,7 seconden moeten zoeken.