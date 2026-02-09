De volgende Nederlandse bestseller is in aantocht!

Alle specificaties zijn alvast bekend.

Skoda was vorig jaar populairder dan ooit in Nederland. Dat was voor een groot deel te danken aan de Elroq, Skoda’s goedkoopste EV. Dit was de bestverkochte auto van Nederland. Er is echter een nog goedkoper model op komst: de Epiq. Deze auto heeft de potentie om een epische bestseller te worden.

Specificaties

Zijn de specificaties van de Skoda Epiq ook een beetje episch? Dat kunnen we nu alvast beoordelen. Zoals je ziet is de auto nog niet onthuld, maar Skoda verklapt al tot in detail de specificaties.

Waar de Elroq een ingekorte Enyaq is, staat de Epiq op het nieuwe MEB+-platform. Daarmee is het een zustermodel van de ID. Polo. De Epiq is wel een maatje groter, zoals meestal bij Skoda. Deze auto is 4,17 meter lang en 1,62 meter hoog. De bagageruimte – heel belangrijk bij een Skoda – bedraagt 475 liter.

Traag snelladen

De Skoda Epiq is straks verkrijgbaar in drie uitvoeringen. De instappert is de Epiq 35. Deze heeft 116 pk op de voorwielen en een 38,5 kWh accupakket. Daarmee heb je 315 kilometer WLTP-range. Let op: snelladen kan maar met 50 kW. Dat kun je nauwelijks snelladen noemen. Maar goed, de Epiq doet het alsnog beter als de instapper van de Renault 5. Die kan überhaupt niet snelladen.

Wil je iets sneller kunnen laden, dan moet je de Epiq 40 hebben. Deze heeft dezelfde accu en range, maar kan snelladen met 90 kW. Ook krijg je meer vermogen: 135 pk. De topversie is de Epiq 55. Deze heeft 211 pk en een grotere batterij. Deze heeft een capaciteit van 55 kWh, wat resulteert in 430 kilometer range. Snelladen kan in dit geval met 125 kW.

Skoda Epiq Concept Car

Prijs

De grote vraag is: wat gaat ‘ie kosten? Dat verklapt Skoda nog niet, maar we weten wel dat de ID. Polo €24.990 kost. Reken dus dat de Skoda Epiq ook rond die koers zit, al is ‘ie een stukje groter en ruimer. Want dat is het hele bestaansrecht van Skoda: meer auto voor hetzelfde geld.

Als het goed is maakt de Skoda Epiq binnen nu en 5 maanden zijn opwachting. Dan kunnen we ook definitief uitsluitsel geven over de prijzen.