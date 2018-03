Extra miljoenen voor waterstof-tankstations en meer

Goeie investeringen?

Terwijl staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) voorlopig geen reden ziet om fors te gaan investeren in de hogesnelheidslijn (HSL), worden er wel 25 miljoen gepompt in verduurzaming van de mobiliteitssector. Tevens wordt er 23 miljoen extra beschikbaar gesteld aan de Topsector Logistiek, om in de periode van 2018 – 2020 de transportsector slimmer en schoner te maken. Maar hoe gaan ze dat doen?

Het geld wordt onder andere gebruikt om een impuls te geven aan de bestaande Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Daarmee worden bedrijven gecompenseerd om elektronische bestelwagens te kopen (yeah subsidie), zodat ze de binnensteden kunnen bevoorraden. De binnensteden worden namelijk verboden terrein voor alles wat niet elektrisch is. Daarnaast wil men een impuls geven aan innovaties op het gebied van waterstof. Een groot deel van het extra budget gaat naar de bouw van zeven waterstoftankstations, we lopen namelijk achter. Eerder werd er de verwachting uitgesproken dat er in 2018 een landelijke dekking is met 16 waterstoftankstations, dat is nog lang niet gelukt.

De extra 23 miljoen zal vooral gebruikt worden om de CO2-reductie binnen de Topsector Logistiek te realiseren en kansen te benutten om de sector slimmer en schoner te maken. Staatsecretaris van Veldhoven: “Ik ga er van uit dat de sector dit extra budget gebruikt om het heft nog steviger in handen te nemen, om ervoor te zorgen dat Nederland als distributieland snel emissiearme en waar mogelijk emissieloos te maken.”