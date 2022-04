Tesla 3 bevriest als Windows Vista bij 133 km/u [+video]

Niet werkt meer. Deze Tesla Model 3 bevriest bij 133 km/u. Misschien even aan en uit zetten?

Men omschrijft weleens meer als een tech-bedrijf dat auto’s bouwt, dan een autofabrikant dat innovatieve auto’s maakt. In sommige aspecten is dat bijzonder accuraat. Tesla denkt anders, produceert anders, levert anders. Dat maakt ze uniek en waanzinnig succesvol. Er is geen enkele fabrikant die ook maar in de buurt komt van de accu en elektrische techniek van Tesla.

Maar de rest van de auto’s dan? Dat gaat een beetje met vallen en opstaan. In een rechte lijn zijn ze (vanuit stilstand) heel erg snel. Dat is wel leuk. En het computerscherm is ook twee generaties verder dan dat van de concurrentie. Qua afwerkingen, materialen en finesse is het vooral heel erg Amerikaans. Maar hey: tesla ís Amerikaans.

Tesla Model 3 bevriest op snelheid

Waarin het merk wel lijkt op een tech-bedrijf, zijn sommige issues die je ermee hebt. Natuurlijk elektrische issues verstoren ook het feestje voor de reguliere auto’s, maar in dit geval is het wat erger.

Een man reed 133 km/u in zijn Tesla Model 3 om er achter te komen dat alles vastliep. Alles bevroor, niet alleen het scherm, maar ook de stengels achter het stuurwiel. Vandaar dat Musk die eigenlijk ook wil weg hebben (zoals bij de nieuwe Model S en Model X).

Tesla onduidelijk over oorzaak

De eigenaar van de Tesla probeerde van alles, maar niets hielp. Alles bleef vaststaan. Nu kon hij gelukkig wel remmen (dat werkt gewoon, ook op een Tesla). Aanvankelijk wilde hij de weg niet af, want ja, het is toch Amerika. Daar kun je nog echt in de middle of nowhere terecht komen als je op de vluchtstrook gaat staan.

Net als bij veel andere tech-producten en gadgets bleek de oplossing buitengewoon simpel. Een keertje aan en uit zetten bleek voldoende om het euvel te verhelpen. Klachtenafhandeling van Tesla was er een uit het boekje. Het boekje van Tesla wel te verstaan. Want de eigenaar kreeg een vage omschrijving van wat er gebeurd was.

Hij wilde graag inforamtie, maar kreeg die niet. Ook andere ABC7 (nieuwszender) vroeg om toelichting, maar dat wilde Tesla niet geven. Uiteindelijk is alles overigens goed gekomen. De Model 3 eigenaar leeft nog en zijn auto ddoet het prima. En hij heeft het nieuws gehaald.

