Koop de duurste Passat R36 van Nederland!

Doe je zelf en je oren een plezier, en koop deze duurste Passat R36 van ons koude kikkerlandje!

Heel gek, maar nog niet zo lang geleden – 2009 in dit specifieke geval – was er sprake van downsizing met de Volkswagen Passat R36. Deze auto namelijk was voorzien van een vrij efficiënte 3.6 liter VR6 met directe brandstofinspuiting. Daarmee was de auto aanzienlijk zuiniger dan zijn ‘voorganger’, de Passat W8. Die had een vierliter achtcilinder. Hoe de tijden kunnen veranderen!

In tegenstelling tot de Passat W8, werd de Passat R36 gebouwd door Volkswagen Individual. Daar zorgden ze er niet alleen voor dat de Passat een dikkere motor kreeg, maar dat de gehele auto afwijkend was ten opzichte van deze generatie Passat.

Niet overdreven, niet anoniem

Dat lukte behoorlijk goed. Dikke 19 inch grote Omanyt-velgen, een heftige bodykit, twee vuistdikke echte uitlaten, achterspoiler en ten slotte de kenmerkende blauwe lakkleur geven de Passat R36 een unieke uitstraling. De auto laat zich het beste omschrijven als ‘decent dik’. Niet overdreven, maar zeker niet te anoniem.

In Nederland is de Passat R36 niet een auto die je veel ziet. De Golf GTI en R32 van deze bouwjaren zie je nog wel voorbijkomen. In het D-segment zijn de mensen namelijk wat snobistischer ingesteld en kiezen ze voor een BMW 3 Serie, Audi S4 of een dikke Mercedes-Benz C-Klasse. Maar gebruikt blijkt de Passat R36 een stuk gewilder. Echt goedkoop zijn ze dan ook niet.

Duurste passat R36 van ons landje

Dit blauwe exemplaar was de duurste die we konden vinden op Marktplaats en die moet nog 20.950 euro opbrengen. Het is uiteraard een stationwagon, die sedans zijn vaak ietsje goedkoper. Nog goedkoper zijn de Passat CC’s met deze motor, die gewoon bij Volkswagen gebouwd werden. Die motor is een 3.6 FSI VR6 met 300 pk en 350 Nm.

De motor is altijd voorzien van een DSG-transmissie en vierwielaandrijving. Vergis je overigens niet, dit zijn bovengemiddeld snelle auto’s. Van 0-100 km/u sprinten duurt slechts 5,8 seconden en de topsnelheid is een begrensde 250 km/u.

Het exemplaar in kwestie heeft 152.619 kilometer gelopen en komt uit 2008. Uiteraard is het een import, want in Nederland ging niemand 70 mille uitgeven aan een Passat. Gelukkig wonen we naast een land waar dit soort auto’s nog af en toe boorbijkomen.

De auto staat in Meteren te koop, bij een garage waar een hoop leuk spul staat. Dus mocht je nog willen dauwtrappen in de Betuwe, weet je waar je naartoe kan. Interesse? Je kan de advertentie hier bekijken!

Meer lezen? Dit zijn de gaafste snelle stationwagons!