Deze stoel deelt genen met de Aston Martin Vanquish

Voor 8.500 Pond exclusief kan jij je botten laten rusten in deze stijlvolle stoel met genen van de Aston Martin Vanquish.

Ja, als petrolhead moet je ook wel eens plaats nemen op een plek zonder gaspedaal onder je rechtervoet. Als je terugkomt van de meeting bij de lokale McDonald’s in je getunede Golf V GTI, kan dat prima een uitgewoonde bank zijn in een studentikoos appartement. Maar als je thuiskomt van een zware middag netwerken met een stel glibberige lieden teneinde je zakenimperium overeind te houden dat de track days mogelijk maakt, zijn de botten wellicht al wat ouder. En een hele fijne stoel is dan wel prettig.

Je kan bij Brobbers Deurklink terecht voor een stoel van Prominent. Maar je kan nu ook gaan voor een stukje design van Ian Callum. Jawel, dezelfde Ian Callum die verantwoordelijk was voor enkele Britse supercars die wij allen fraai vinden/vonden. Zo was Callum natuurlijk verantwoordelijk voor de Aston Martin Vanquish die James Bond deed verdwijnen in Die Another Day. Later heeft Callum die auto nog eens dunnetjes overgedaan met de Vanquish 25. Wat in feite de Vanquish was, maar dan nog wat beter gemaakt. Met moderne technieken die ze toen nog niet hadden, zoals een handbak.

Zoals wel meer designers, houdt Ian Callum het echter niet bij het ontwerpen van auto’s. Zo kan je ook een fles whiskey van hem kopen, werkt hij aan elektrische scooter, doet hij wat met het Britse bobslee team, heeft hij natuurlijk het Dakar avontuur met Prodrive enzovoorts. Callum is inmiddels 68 jaar oud, maar nog een bezig baasje. En zijn nieuwste ontwerp, is dus…deze stoel.

De zetel met bijpassende ottoman is geïnspireerd op de fameuze Eames Lounge Chair uit 1956. Sinds 1956 is dat de standaardkeuze voor mensen die een luxe woonruimte willen hebben, houden van koeienhuiden en gekapte bomen en daar ook bereid zijn wat pegels voor neer te leggen. Mensen zoals de ouders van Greta Thunberg. Ja, flauw, maar goed…Je komt hier ook vanwege een breek in al dat woke gedoe of juist om je als wokie te ergeren aan deze min of meer woke-vrije ruimte.

Enfin, de Eames Chair dus, een icoon van design waar Ian goed naar gekeken heeft. Zijn stoel is echter net wat moderner en strakker. Dat ligt niet per se aan de gebruikte materialen. Die zijn namelijk hetzelfde als wat je zou vinden in een Vanquish 25: leder, hout, carbon en aluminium. De ‘ruggengraat’ is van carbon, het gebruikte hout komt van de eucalyptus-boom. Het leder is in iedere gewenste kleur te specificeren.

En…dat is het eigenlijk. Geen shiatsu massages, geen lichtshows, geen ingebouwde speakers. What you see is what you get…Precies zoals wij puristen dat graag zien. Er is wel een marketingfilmpje (zie boven) dat liefdevol praat over floating shapes en dergelijke, maar zelfs dat duurt maar een dik minuutje. Nadeeltje: er komen maar vijftig units op de markt. Koop dan? Of ga jij liever voor een Eames?