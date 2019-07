Jouw Tesla kan pardoes uit elkaar vallen

Volgens noeste arbeiders kan je flink nat gaan als Tesla-klant.

Tesla claimt dan wel dat een Model 3 zich kan meten met een M3 qua rij-eigenschappen, maar helaas cut Tesla niet alleen op het circuit corners als de beste. Ook tijdens de productie worden er onder druk van de leiding hier en daar wat belangrijke stappen overgeslagen teneinde productiedoelen te halen. Althans, dat is de lezing van enkele werknemers, die een boekje opendoen over de gang van zaken bij het bedrijf tegenover CNBC.

Het is niet de eerste keer dat Tesla-werknemers klagen over de werkomstandigheden bij het bedrijf. Elon Musk himself ontkent meestal de meest ernstige aantijgingen zoals het ontbreken van toiletpapier. Maar ook de grote leider omschreef de strubbelingen om voldoende Model 3’s te maken aanvankelijk als ‘Production Hell‘. Musk gaf toe dat hij het potentieel van robots om de Model 3 in elkaar te schroeven overschat had, waardoor er uiteindelijk veel meer manuele arbeid bij moest komen kijken dan voorzien.

Zodoende werd productieplaats ‘GA4’ opgezet, ook wel omschreven als ‘de tent’. Het beoogde resultaat komt hiermee in de buurt, want onlangs bleek dat Tesla weer een productierecord had gezet. In het tweede kwartaal van 2019 verlieten 87.048 auto’s de band, waarvan 72.531 Model 3’s. Nog steeds overigens haalt Tesla met dat tempo de 400.000 units per jaar niet, laat staan de 500.000 stuks die Musk voor ogen had.

Toch lopen de arbeiders van tent GA4 kennelijk al op hun tandvlees. Omdat de tent niet afgesloten is van de buitenwereld, klagen werknemers over barre werkomstandigheden: joekelheet overdag, koud in de nacht. Daarnaast hadden ze ook last van de vervuilde lucht toen California geteisterd werd door bosbranden, lekkende tentdaken en een invasie van muizen. Maar goed, als Model 3 leaser lig je daar wellicht niet wakker van en vind je dat die hamburgervreters maar even wat ijzer moeten vreten en door moeten zetten. Doch ook voor jou kan de druk die er op de werknemers staat vervelende gevolgen hebben.

Werknemers claimen namelijk dat hen van hoger hand opgelegd wordt om plastic onderdelen met scheuren erin (die vooral optreden als het koud is tijdens productie) niet te vervangen, maar in plaats daarvan provisorisch af te tapen. Ze hebben CNBC ook foto’s laten zien om een en ander te staven. Andere schortcuts betreffen auto’s verder te laten op de productielijn met missende bouten en moeren, het overslaan van tests om te checken of een auto waterdicht is en de ‘factory mode’ (die de auto’s limiteert tot 10 mijl per uur) uitschakelen, om vlijmsnel naar het volgende station te rijden.

Zoals te doen gebruikelijk ontkent Tesla de problemen en claimt het een policy te hebben waarbij werknemers aangemoedigd worden verkeerde situaties op de werkvloer aan de kaak te stellen. Schuif jij deze hernieuwde aantijgingen aan het adres van Tesla opzij als het geweeklaag van wat lapzwansen, of ga je toch even kijken of alle bouten in jouw Model 3 wel een moer hebben?