Porsche 911 Carrera 4 Baja gaat in productie

De Zuffenhausens gaan het alleen zélf niet doen.

De Porsche 911 is de lievelingsauto onder de auto enthousiastelingen. Ze zijn er in alle soorten, uitvoeringen, maten en bouwjaren. Van sportieve youngtimer tot Le Mans racer. Van bloedsnelle Turbo’s tot puristische RS-modellen. Dan is er nóg een relatief nieuwe groep: restomodders.

We kennen natuurlijk allemaal Singer uit Californië. Dan zijn er ook nog bedrijven als DP Engineering (Duitsland) en Paul Stephens AutoArt (Verenigd Koninkrijk). Plus nog een heleboel meer. Een van die bedrijven is Russel Built Fabrication. Hun laatste project is deze 911 Carrera 4 Baja, een soort kruising tussen een 911 en een offroad buggy.

Uiteraard vallen de enorme wielen op. In combinatie met de verhoging en wat extra lampen zou je aan kunnen nemen dat dat het was. Maar niets is minder waar, want deze 964 is zeer ingrijpend aangepast. Laten we beginnen met de wielbasis. Die is namelijk aangepast, 7,6 centimeter langer dan voorheen. De Russel Built 911 groeide voornamelijk in de breedte meer dan 35 centimeter!

Het interieur is niet alleen gestript, maar op delen prachtig opnieuw opgebouwd met nieuwe apparatuur, Sparco sportkuipen en lederen afwerking. Uiteraard is de auto voorzien van extra verstevigingen. Het is niet zomaar even een halve rolkooi, maar een complete kooi waarmee je met gemak een paar keer over de kop kan rollen om vevolgens door te rijden. Althans, zo stevig ziet het eruit.

Qua prestaties zit het overigens meer dan snor. De 911 Baja weegt namelijk 1.270 kg. De motor is standaard goed voor 250 pk, maar de zescilinder is onder handen genomen door Rothsport Racing. Die hebben het slagvolume vergroot naar 3.8 liter en nog wat modificaties toegepast waardoor het vermogen 365 pk bedraagt. Let wel, atmosferische paarden. Die smaken het lekkerst. Prestaties en prijzen zijn nog niet bekend gemaakt, maar reken maar dat deze respectievelijk uitstekend en hoog zijn.