Verrassing, de F1-show was best te pruimen!

Eerlijk is eerlijk, 75 jaar Formule 1 is in een goede show samengevat.

Normaal gesproken presenteren Formule 1-teams los van elkaar op eigen gelegenheid de livery’s voor het nieuwe seizoen. Dat is dit jaar anders. Met een grote show in de O2 Arena in Londen kwamen alle teams bij elkaar om in één avond alle livery’s van de auto’s te presenteren.

Van tevoren is het moeilijk inschatten of dit leuk of juist heel saai gaat worden. Achteraf kun je best concluderen dat het een leuke show was om naar te kijken. Dat alles is te danken aan de Britse komiek Jack Whitehall die avond aan elkaar mocht praten.

Formule 1 show

Het gevaar van de Formule 1 was dat het zichzelf té serieus ging nemen met deze show. Dan kan het een hele lange avond vol PR-praatjes worden. Gelukkig was dit niet het geval. Jack Whitehall wist op uitstekende wijze hoe hij de 2 uur durende avond op een vermakelijke wijze moest invullen. Ja, op gegeven moment geloof je het wel met de livery’s en heb je geen zin meer om te kijken. Gelukkig heeft de F1 een samenvatting op YouTube gezet.

Maar voor alle aanwezigen in de O2 Arena was het best lachen. Jack Whitehall ging namelijk controversies niet uit de weg. Met geslaagde grappen kreeg de komiek de lachers op zijn hand. Max Verstappen was enkele keren de pineut. De Nederlander kreeg onder meer te horen dat hij enkel aanwezig was omdat het moest. Waarheid. Ook kwam de beef tussen hem en Russell ter sprake.

Slechts twee momenten uit een lange avond. Een ander leuk moment was dat Whitehall aan Gordon Ramsey vroeg wat hij vond van het scheldverbod in de racerij. In een reactie zegt de beroemde chef dat atleten gewoon zichzelf moeten zijn, wat op een applaus van het publiek kon rekenen. Daarna viel het woordje ‘shit’ en werd de microfoon snel uitgedraaid en trok Whitehall de mic weer naar zich toe, gevolgd door een grapje.

Juist deze losse houding maakte het een vermakelijke avond. En duizend keer leuker dan zo’n stoffige FIA-gala met coureurs in een deftig pak. Goed gedaan, F1. Mag ook wel eens gezegd worden.