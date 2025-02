Elektrische autoverkoop verder door het putje

Weg subsidies, weg motivatie om een elektrische auto te kopen. De elektrische autoverkoop in de EU heeft een somber vooruitzicht.

U hoeft zich niet schuldig te voelen als u niet langer een elektrische auto wil kopen omdat subsidies verleden tijd zijn. Tenminste, zie het als een troost dat half Europa zo denkt. Dat gaan we verkoopcijfers laten zien.

Dit is geen profetische uitspraak van uw geliefde auteur, maar een verwachting van Allianz Trade. De kredietverzekeraar denkt dat de verkoop van EV’s in Europa verder gaat dalen dit jaar. Niet alleen in Nederland is er geknepen op de subsidie, ook in andere landen is het feest gedeeltelijk of helemaal voorbij. De elektrische auto moet op eigen kracht zijn weg naar de consument of zakelijke rijder vinden.

Nu is Nederland nog een EV-walhalla met laadpalen op elke hoek van de straat. Dat is in andere Europese landen wel anders. Je hoeft niet eens ver te reizen om het verschil te merken. Rij een willekeurig dorpje in België binnen en het is tevergeefs zoeken naar een publieke laadpaal. Dat is in Nederland, met name de Randstad, beter voor elkaar.

Dit fenomeen is niet beperkt tot Europa. We mogen als mensheid dan wel cultuurverschillen hebben. Als het om de pegels gaat verschillen we niet zoveel van elkaar. Neem China, waar elektrische auto’s goed verkopen dankzij subsidies. Drie keer raden wat daar gaat gebeuren als de overheid stopt met het verstrekken van subsidies. Precies.

Allianz Trade legt de schuld niet zozeer bij de mensen, maar bij de fabrikanten. Zo is de kredietverzekeraar van mening dat de Duitse auto-industrie te laat is begonnen met het aanbieden van kleine en middelgrote auto’s. Volkswagen werkt aan een ID.2, maar die is er nu nog niet. De markt van betaalbare elektrische auto’s komt nu pas een beetje op gang met auto’s als de Renault 5 en de Fiat Grande Panda.

Sommige autofabrikanten sturen de middelvinger retour. Denk aan Mercedes of Audi, die juist inzetten op meer luxe modellen en helemaal niet zo zitten te wachten op betaalbare voertuigen voor de massa.

Fotocredit: karel_baas via Autoblog Spots