Goed nieuws voor motorrijders: rijlessen mogen weer

Mits je 1,5 meter uit elkaar blijft, uiteraard. Alleen dan mogen de motorrijlessen weer.

Dat autorijles tijdens corona niet meer mag, is nog vrij logisch. Je rijinstructeur moet immers op de passagiersstoel gaan zitten, die jammer genoeg toch wel vrij dicht bij de bestuurdersstoel zit. Nu zou je kunnen voorstellen om achter die passagiersstoel te kunnen zitten. Misschien dat je dan nét die 1,5 meter haalt. Als je in een Maybach lest, of zo.

Bij motorrijlesssen is het echter een ander verhaal. Bij die rijlessen zit de instructeur immers niet in een zijspan naast je, maar rijdt deze op een motor achter je. In dat geval wil je juist dat die instructeur 1,5 meter van je weg is. Misschien zelfs liever nog wat verder weg. Dat hij/zij niet bij de eerste de beste noodstop achterop klapt.

Toch mochten die motorrijlessen niet doorgaan. Deze scholen vallen immers onder de rijscholen, waarvoor een algeheel beroepsverbod is uitgeroepen. Overigens voor het verbod al dat nog maar een klein deel van deze lessen doorgingen.

Vanaf vandaag komt hier verandering in. Van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat mogen die motorrijlessen namelijk weer. Dat schrijft BOVAG. Instructeurs en aspirant-motorrijders moeten nog wel anderhalve meter afstand houden, vooral bij stoplichten zal dat even opletten zijn. Je wil natuurlijk niet je eerste bekeuring à 390 euro krijgen voordat je überhaupt je motorrijbewijs hebt.

En auto’s dan? Tsja, het is bij een Volkswagen Polo natuurlijk wat lastiger om die 1,5 meter tussen de bestuurder en instructeur te houden. Vooral als de leerling van de vorige les op de een of andere manier nog naar huis moet worden gebracht. Natuurlijk zijn er manieren om je auto ‘coronaproof’ te maken, maar het is nog even de vraag of het ministerie het ook daar mee eens is. Tot die tijd blijven de autorijscholen dicht. Tenzij ze graag 4.000 euro betalen.

Foto: Pussycat van @WolfsSjrd, via Autojunk.nl