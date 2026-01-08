Tesla begaat flater en verliest rechten op modelnaam

Of beter gezegd: ze hadden de rechten überhaupt niet in handen.

Presenteer je met veel bombarie een nieuw model, blijk je de rechten op de naam helemaal niet in handen te hebben. Gênant… Dit is dus Tesla overkomen. Door hun eigen domme fout hebben ze de rechten op de naam Cybercab niet in handen.

Electrek heeft dit ontdekt in documenten van de USPTO, het Amerikaanse patentbureau. Tesla wilde de naam registreren als handelsmerk, maar de USPTO heeft daar een stokje voor gestoken. Wat blijkt? Unibev, een Duitse frisdrankfabrikant had de naam al eerder geregistreerd.

Tesla een loer draaien

Nu komt de grap: Unibev heeft dit pas gedaan ná de onthulling van de Cybercab in oktober 2024. Tesla had dus de Cybercab gelanceerd zonder de naam vast te leggen. Kennelijk was dit een haastklus. Het lijkt er sterk op dat Unibev puur de naam heeft geregistreerd om Tesla een loer te draaien.

Tesla zal nu dus moeten onderhandelen met Unibev om de rechten over te kopen óf ze moeten de rechter overtuigen dat zij meer recht op de naam. Óf ze moeten een andere naam verzinnen. Robotaxi ligt natuurlijk voor de hand, maar ook die naam konden ze niet registreren omdat deze te generiek zou zijn.

Niet de eerste keer

Als je denkt dat dit de eerste keer is dat Unibev een naam heeft afgepakt van Tesla, dan heb je het mis. In 2020 lanceerde Tesla een eigen tequila omdat Elon Musk dat heel grappig vond. Deze had Teslaquila moeten heten, maar raadt eens wie de naam had geregistreerd? Unibev.

Unibev heeft met Teslaquila dus geleerd hoe ze Tesla een loer konden draaien en nu flikken ze het gewoon nog een keer! En dat is niet alleen omdat zij zo slim zijn, maar ook vooral omdat Tesla zo dom is geweest.

Bron: Electrek