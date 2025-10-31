De Tesla Cybertruck verliest onderdelen onderweg

En dus moeten er dik zesduizend stuks terug naar de dealer…

De Tesla Cybertruck blijft de gemoederen bezighouden. Er is waarschijnlijk geen enkele auto die niet eens in Europa te koop is, die zoveel besproken is in de Nederlandse (auto)media als de Tesla Cybertruck.

De auto is natuurlijk een prestigeproject van (voormalig) messias en ziener Elon Musk. Iedereen keek er reikhalzend naar uit, maar toen hij er was, viel het allemaal wat tegen. Dat is goed te zien in de verkoopcijfers. In het afgelopen kwartaal was drie procent van alle verkochte Tesla’s wereldwijd een Cybertruck, een Model S of een Model X. Niet echt cijfers om over naar huis te schrijven.

Tesla Cybertruck terugroepactie 10

Daarnaast blinkt de Tesla Cybertruck nog niet bepaald uit in kwaliteit en is hij zeker niet vrij van productiefoutjes. De auto is volgende maand twee jaar op de markt, en inmiddels is het tijd voor de tiende terugroepactie.

Deze terugroepactie voor de Tesla Cybertruck betreft het 6.197 exemplaren. Ze moeten allemaal terug naar de garage omdat een offroad lichtbalkaccessoire niet goed is gemonteerd en onderweg pardoes van de auto kan vallen. Niet zo veilig, vooral niet voor je medeweggebruikers.

Vorige week was er nog een Tesla Cybertruck terugroepactie voor 63.619 stuks, omdat de parkeerlichten te fel waren. Eerder lieten panelen en strips al los en was de lettergrootte van meldingen op het dashboard te klein.

Nu maar hopen voor de politie van Las Vegas dat alle extra lichtbalken en onderdelen wel goed zijn vastgezet!