Vergeet de Cybertruck, dit is de nieuwe Rezvani Tank!

De Rezvani Tank is opvallender dan ooit.

Kennen we de Rezvani Tank nog? Dit was een ronduit bizarre terreinwagen van Amerikaanse makelij. De doelgroep? Mensen met een ziekelijke behoefte om op te vallen. Grappig genoeg was er ook een gepantserde versie, voor de mensen die op willen vallen, maar dat misschien beter niet kunnen doen.

Nieuwe generatie

Enfin, er is nu een nieuwe generatie. De Tank was al geen muurbloempje, maar nu is het helemaal een knotsgek apparaat. Net als de Cybertruck is de auto volledig met een liniaal getekend, maar dan met nog veel meer hoeken en vouwen. Een soort Amerikaanse origami.

Je bent wellicht benieuwd wat de basis is voor deze auto. De vorige generatie was gebaseerd op de Jeep Wrangler en dat geldt ook voor de nieuwe. Rezvani heeft de afkomst knap weten te verbergen, want er is vrijwel niets wat nog herinnert aan de Wrangler. Althans, aan de buitenkant. Het interieur is wel duidelijk een Jeep-interieur.

Motoren

Qua motoren is er ruime keuze. De dikste versie heeft een 6,2 liter V8 met supercharger, die we kennen van Dodge. Voor de gelegenheid is het vermogen opgeschroefd naar 1.000 pk. Vind je dat overkill? Dan kun je ook nog kiezen voor de atmosferische 6,4 liter V8 met 500 pk. Verder is de Tank te krijgen met een bescheiden viercilinder, een viercilinder hybride en een V6. Voor de rationele koper…

Military Edition

Mocht je veel vijanden hebben gemaakt, dan kun je opteren voor de Military Edition. Deze is voorzien van bepantsering, kogelwerend glas en runflat banden. Verder is deze auto uitgerust met een hele trukendoos, inclusief deurgrepen die onder stroom staan, een rookgordijn, verblindende lichten en meer.

Je kunt de aanschaf van deze auto dus rechtvaardigen tegenover je wederhelft door te zeggen dat dit een essentieel onderdeel is van het noodpakket. Met de Rezvani Tank ben je voorbereid op het worst-case scenario. En tot die tijd kun je lekker de blits maken.