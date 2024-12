Tesla beitelt badges van dure Cybertrucks af om ze te verkopen

Er is een klein beetje trouble in paradise voor Tesla. De Cybertruck verkoopt niet bepaald als een jekko. Het merk neemt nu bijzondere maatregelen door Foundation Series units te ontdoen van hun baaaaaadge.

Voor Tesla is bijna alles een goednieuwsshow dezer dagen. Globaal gaan de verkopen als een speer. Eindbaas Musk is praktisch president van Amerika. Vervelende regeltjes worden daardoor aan de kant geschoven en het aandeel TSLA staat hoger genoteerd dan ooit. Toch is ook dit absolute droomscenario niet zonder mits of maar.

De Tesla Cybertruck is tot op heden namelijk niet bepaald een belachelijk succes. Elon Musk hoopte er op een gegeven moment 500.000 per jaar van te verkopen. Er werd tevens geschermd met een enorme waslijst aan klanten die al een aanbetaling hadden gedaan. Hoewel iedereen wist dat dat een beetje optimistisch was, want de aanbetaling was 100 Dollar en kon je terugkrijgen.

De vraag blijkt nu echter nog meer tegen te vallen dan gehoopt. Velen op de webz kraken de Cybertruck af. En na naar schatting zo’n 40.000 tot 50.000 afgeleverde units, is de reservatielijst kennelijk al opgedroogd. Tesla kwam onlangs met een speciale leasedeal op de proppen, om de vraag wat te vergroten. In de fabriek kregen mensen wat dagen extra vrij. En nu worden naar verluidt ‘Foundation Series’ modellen van hun badges ontdaan om ze te verkopen als gewone Cybertrucks voor minder.

De Foundation Series is net als bij andere Tesla’s een dubbeldik uitgevoerde auto die vooral bedoeld is voor vrienden van het merk. Gewoon een introductiemodel kan je het ook noemen. Fabrikanten doen dat wel vaker, want het heeft meerdere voordelen. Ten eerste kan je maximaal geld vragen aan mensen die iets ‘als eerste willen hebben’. Ten tweede zorg je dat in eerste instantie redelijk dik uitgevoerde exemplaren van je nieuwe model op straat rondrijden. Dat kan dan weer nieuwe klanten aantrekken die denken ‘oh, dat is wel serieus gaaf’. Alfa Romeo presenteerde de Giulia ook eerst als Q.

Nu de Cybertruck matig verkoopt en de dure Foundation Series modellen nog matiger, neemt Tesla harde maatregelen. Een van de speciale features van de Foundation Series is dat de term ‘Foundation Series’ met lasers geëtst is op het roestvast staal van de carrosserie. Tesla werpt zich nu echter op als verwijderaar van tattoos. In Tesla Stores en schadeherstelbedrijven wordt deze baaaaaadge er nu volgens Electrek afgehaald, teneinde de pickups goedkoper aan te bieden als ‘normale’ Cybertrucks.

Daarnaast zou Tesla bezig zijn een deel van de inmiddels opgebouwde voorraad om te bouwen tot modellen voor de Canadese markt. Wellicht dat ze er daar een paar kunnen wegzetten. Maar een pad naar het verkopen van 250.000 laat staan 500.000 units per jaar, lijkt er voor nu niet te zijn. Laat het de aandeelhouders maar niet horen.