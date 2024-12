Tesla hoeft van Trump autonome crashes niet meer te rapporteren

Crony Capitalism begins. Tesla hoeft als het aan Donald Trump ligt crashen met Autopilot en Full Self Driving niet meer te rapporteren.

Donald Trump en Elon Musk zijn niet altijd vriendjes geweest. De twee billionaire b0iZ hebben elkaar echter helemaal gevonden dezer dagen. Verenigd in hun zucht naar macht, strijd tegen woke en natuurlijk de almighty Dollar. Musk gaf Donald een kapitaaltje om hem te helpen in diens queeste om opnieuw President te worden. Nu dat is gelukt, krabt Trump ook even de rug van ome Elon, zo lijkt.

Het hing al in de lucht, doch kwaliteitsbolwerk Reuters heeft nu ook papieren in handen waaruit zou blijken dat de nieuwe regering van Trump een streep wil zetten door regelgeving van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Om specifiek te zijn: een regel die makers van autonome auto’s verplicht (dodelijke) ongelukken te melden.

De meeste fabrikanten van dit soort auto’s zijn hier overigens tegen (goh). Echter Tesla is hiervan veruit het meest prominent. Ook al omdat van de 45 gemelde dodelijke ongelukken dit jaar tot en met 15 oktober, 40 gevallen zich voordeden in een Tesla. De NHTSA luidt de noodklok. De organisatie zegt dat deze meldingsplicht cruciaal is om autonome systemen veilig te houden. In het verleden zorgde ingrijpen door de NHTSA er meermaals voor dat Tesla haar systeem moest aanpassen (meestal met over the air updates).

Uiteraard zitten Musks persoonlijke vingerafdrukken niet op de regelgeving om dit allemaal zo te regelen. De Muskias gaat samen met mede anti-woke strijder Vivek Ramaswamy echter wel leiding geven aan het Department of Government Efficiency (DOGE), dat als doel heeft overregulering kort te wieken.

De koers van Tesla heeft na de overwinning van Elons best bud Trump nieuwe hoogtes bereikt. Tesla is nu formeel ongeveer 27 keer zoveel waard als ons geliefde BMW. Het (papieren) vermogen van de Muskias zelf is daardoor ook weer als een SpaceX rakket omhoog geschoten. Wat dat betreft was het negen-cijferige bedrag dat Elon aan Trump heeft gedoneerd om opnieuw POTUS te worden money well spent. Waarvan akte.