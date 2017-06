Deze (ex) F1-rijders gaan bier brouwen

Ha bier!

Actief zijn in de Formule 1 is een fulltime job, maar een bijbaantje kan er blijkbaar ook nog wel bij. Ondernemer Robert Bush, F1-rijder Daniel Ricciardo en ex F1-rijder Jenson Button zijn samen Blue Coast Brewing gestart. Een nieuwe bierbrouwer met Nice in Frankrijk als thuisbasis.

“Beautiful, crisp, clean, devilishly delicious craft beer brewed in the south of France.” aldus de Australische Red Bull-rijder. We gokken dat voor Ricciardo een mooie marketingrol is weggelegd. Met die aanstekende lach van hem (video) kun je zelfs nog bier verkopen aan een geheelonthouder.

Over het bedrijf zelf is nog weinig bekend. De site van Blue Coast Brewing houdt het op een geheimzinnige ‘Coming Soon’. Het bier van het nieuwe merk was voor het publiek als eerste te proeven tijdens het F1-weekend in Monaco. Op een foto via Instagram is te zien hoe medeoprichter Robert Bush in gesprek is met rallyrijder Andreas Mikkelsen. Ben nu toch wel nieuwsgierig geworden..

PS: op de redactie houden we ons aanbevolen voor een proefpakketje.