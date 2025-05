Elon Musk: “In plaats van links koopt nu rechts een Tesla”

Elon Musk reageert op het instorten van de Tesla-verkopen en zijn rol daarin.

Het is hier en elders al heel vaak besproken: de instortende verkopen van Tesla en het verband met de politieke activiteiten van de heer Musk. We kunnen nu echter van de man zelf horen hoe het allemaal precies ziet. In een interview wordt hij namelijk geconfronteerd met de slechte cijfers van Tesla.

De interviewer vraagt hoe Elon Musk Tesla weer op de rit gaat krijgen. Het antwoord van Elon? Tesla is alweer op de rit. Daarop volgt een ietwat verbaasde stilte. Nadat de interviewer wijst op de significante daling in Europa, geeft Elon dan toch toe dat Europa de zwakste markt is. Maar, “we zijn op alle andere plekken sterk. Onze verkopen gaan goed op dit punt.”

En volgens Musk zijn de dramatische Europese cijfers ook niet zo bijzonder. Volgens hem zijn de verkopen van álle merken in Europa gedaald, “zonder uitzondering.” Laten we even naar de cijfers kijken. Vooruit, over de hele linie zijn er 1,9% minder auto’s verkocht in het eerste kwartaal. Tesla verkocht echter 37% (!) minder terwijl de EV-verkopen stegen met 24%. Elon loopt dus gewoon glashard de feiten te ontkennen.

De interviewer wijst vervolgens op het imago van Tesla, wat veranderd is van “Ik koop een Tesla voor het klimaat” naar “Ik kocht deze Tesla voordat Elon gek werd”. Ook daar ziet Musk geen probleem: “Er zijn ook mensen die kopen er een ómdat Elon gek is, of hoe ze het ook willen zien. Ja, we zijn misschien wat verkopen verloren op links, maar die hebben we erbij gekregen op rechts.”

Dat laatste is misschien wel waar, maar helaas voor Musk zijn de rechtse kopers een stuk minder talrijk. En in plaats van met een concreet plan te komen om de situatie te verbeteren gebruikt Elon Musk vooral de beproefde Trump-tactiek: ontkenning.

Foto credit: Gage Skidmore