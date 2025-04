Niemand wil nog een Tesla Cybertruck

De populariteit van de Tesla Cybertruck is ingestort en dat heeft gevolgen.

Tesla heeft het moeilijk. Voormalig messias Elon Musk bewees de afgelopen maanden met zijn uitingen en handelen het merk al geen dienst, de concurrentie is inmiddels ook moordend.

Nou valt de concurrentie van de elektrische pick-up van het merk misschien nog wel mee, maar toch stort de verkoop in. Iedereen die er één wilde hebben heeft er inmiddels wel eentje, en wie er over nadacht lijkt nu terug te krabbelen.

Populariteit Cybertruck stort in

Nou stond de Tesla Cybertruck in het eerste kwartaal van 2025 in het thuisland nog net in de top 10 van best verkochte EV’s met 6.406 verkochte exemplaren. Ter vergelijking, er werden in Q4 van 2024 nog 12.991 exemplaren verkocht en in Q1 gingen er tien keer zoveel Model Y’s over de toonbank.

De Cybertruck zit in de hoek waar de klappen vallen. Tesla heeft een imagoprobleem, de pick-up mag in veel landen niet de weg op dus moet het vooral van de thuismarkt hebben én het model heeft ook wat technische problemen met afvallende onderdelen.

Al met al vallen de verkopen nogal tegen. Met de aankondiging van een goedkoper model van de Cybertruck moet de verkoop een boost gaan krijgen. Succes niet gegarandeerd.

Productie Cybertruck teruggeschroefd

Tegenover Business Insider klappen vier werknemers uit de school over de productielijnen van de Cybertruck. Zo zou de bezetting van de Cybertruck productielijn worden teruggeschroefd en zijn werknemers overgeplaatst naar de productielijn van de nieuwe Tesla Model Y.

De werknemers geven aan dat het lijkt alsof de parkeerplaats steeds leger wordt en er dus ook werknemers uitvliegen. Niet in massaontslag, maar stukje bij beetje. De werknemers willen ook alleen anoniem met Business Insider praten, die zijn natuurlijk ook bang voor hun baan.

We zijn benieuwd hoe het verder gaat met de overigens wel gewoon veilige (voor de inzittenden) Tesla Cybertruck. Wat denken jullie? Blijft deze futuristische auto voorlopig bestaan, of is de tanende populariteit van de Cybertruck het begin van het einde voor het model?