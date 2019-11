Tesla Cybertruck komt optioneel met een leuk speeltje

Opties maken de auto.

De uitdrukking ‘vriend en vijand werden verrast’ was misschien wel nog nooit zo gepast als toen Tesla afgelopen week de Cybertruck onthulde. Want Tesla kent vrienden. En vijanden. En eigenlijk geen middenweg. De Cybertruck, en voornamelijk de reacties op de futuristische pickup, bewijzen dat als geen ander. De meningen zijn verdeeld, maar zoals we vanmorgen al konden melden hebben 146.000 mensen al een order geplaatst voor de CYBRTRK. Wat dat betreft dus een hit.

Wat je misschien hebt gezien tijdens de presentatie, of de persfoto’s naderhand, is dat de laadbak van de Cybertruck groot genoeg is voor, bijvoorbeeld, een quad. Veel Amerikanen zweren er nog bij om een quad of motorfiets daar te plaatsen en dan is het fijn als je truck groot genoeg is. Niet alleen past er een quad (ATV, All Terrain Vehicle) in de CYBRTRK, door de luchtvering en de uitschuifbare laadklep moet het een kleine moeite zijn om hem in te laden. Daarom de ATV ter illustratie.

Maar ook die kan op aandacht rekenen. Op Twitter zegt een Fansla dat hij een Cybertruck heeft bestelt en daar uiteraard content mee is. Maar, de man in kwestie ziet ook wel brood in die ATV. Die zou gaaf zijn om erbij te hebben! Goed nieuws: dat kan.

Tesla 2 person electric ATV will come at first as an option for Cybertruck — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2019

Musk reageert namelijk dat de ATV optioneel bij je Cybertruck geleverd kan worden, om je ruimteschip-ervaring compleet te maken. De ATV is een tweezitter en is uiteraard volledig elektrisch. De styling van de quad doet met zijn hoekige vormen ook ietwat denken aan de Cybertruck zelf. Een perfecte accessoire om het bizarre effect van de truck te benadrukken.

Wie nu ook een Cybertruck, met of zonder quad geleverd wil hebben: tegen 2022 zal de truck op de markt komen.