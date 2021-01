BMW-rijders let op: geen richtingaanwijzer in nieuwe Tesla's - Autoblog.nl

Van BMW-rijders wordt altijd gezegd dat ze niet weten wat de richtingaanwijzer doet, iets waar nieuwe Tesla’s over mee kunnen praten.

Musks plan met Tesla is tweeledig. Enerzijds wil hij een ‘elektrische revolutie’ ontketenen. Hiermee wilde hij andere autofabrikanten laten zien dat je elektrische auto’s toch echt wel massaal kan fabriceren. Dat lijkt hem te zijn gelukt; steeds meer autofabrikanten hebben minimaal één EV in het gamma zitten.

De tweede kant draait om autonoom rijden. Vloeken in de kerk voor veel autoliefhebbers, maar toch is dat volgens Musk (en anderen) hoe onze toekomst eruit gaat zien. Je stapt in de auto, geeft aan waar je naar toe wil en de auto doet de rest. Tesla is daar vrij open en laagdrempelig in; met Autopilot kan iedereen autonoom rijden. Slapen achter het stuur van je rijdende auto is voor sommigen geen verre toekomst meer, maar nu al mogelijk. Dat Autopilot alles behalve veilig en waterdicht is, lijkt deze mensen niet te stoppen.

Musk is echter nog steeds overtuigd in die autonome toekomst en in de capaciteiten van Autopilot. Daarom gaat Tesla met het nieuwe interieur van de Model S en Model X een stapje verder. Want waar iedereen het nieuwe stuur is opgevallen, leek niet iedereen te zien dat er achter dat stuur iets ontbrak. Namelijk de pookjes voor de richtingaanwijzer en voor de versnellingsbak.

Pijnlijke fout van Tesla? Nee, zegt Musk op Twitter. Je nieuwe Model S of Model X raadt namelijk waar je naar toe wil gaan, op basis van ‘obstakels, context en navigatie’. Vooruit, achteruit en knipperlichten worden nu dus door de auto zelf aangestuurd. Klinkt perfect, niet?

No more stalks. Car guesses drive direction based on what obstacles it sees, context & nav map. You can override on touchscreen. — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Nou, perfect lijkt het vooralsnog niet. Zoals gezegd heeft Autopilot geen smetteloze geschiedenis. Daarnaast is er ook maar de vraag wat je Tesla doet als je geen navigatie aanhebt. Gaan je richtingaanwijzers dan pas aan als je al de bocht neemt? En wat als je stopt met autorijden en achteruit wil rijden, om bijvoorbeeld achteruit in te kunnen parkeren? Dat moet je Tesla dan ook maar zelf zien te bedenken?

Voor deze situaties heeft Musk aan een oplossing gedacht. Bestuurders kunnen namelijk zelf deze functies overrulen met de touchscreen. Versnellingspook en een losse pook voor de richtingaanwijzer heb je dus in de nieuwe Tesla niet meer nodig, want je hebt dat gigantische scherm in je dashboard. Perfect, nietwaar?

Misschien dat deze schrijver hier té cynisch en negatief is, maar hier lijkt Tesla wel érg ver te gaan met de touchscreen. Dat je de instellingen van de ruitenwissers daarnaartoe verplaatst was al één ding, maar om basale functies als het kiezen van je versnelling ook naar de touchscreen te verplaatsen? Dus als dat scherm straks stuk gaat – waar Tesla eerder al mee heeft geworsteld (en eigenlijk nog steeds doet) – kan je helemaal niks meer.

En natuurlijk gaan mensen nu zeggen: “Ja, maar als je versnellingspook nu stuk gaat kan je toch ook niks meer?” Valide punt. Tegelijkertijd zorgt het verplaatsen van veel functies naar één scherm er wel voor dat het hele systeem kwetsbaarder wordt. Toen de richtingaanwijzer van deze schrijvers Peugeot 205 stierf, kon er nog gewoon geschakeld worden. Wanneer de richtingaanwijzer van je nieuwe Tesla sterft, kan je zelf niet meer kiezen of je voor- of achteruit wil rijden. Vooruitgang, of slaat Tesla hier misschien toch een beetje door?