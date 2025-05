Tesla Cybertruck heeft een sportautobroertje

Wat als Tesla een sportauto zou bouwen met de ontwerptaal van de Cybertruck? Dan krijg je de Hyundai Obsidian.

Wat is het tegenwoordig toch met die strakke lijnen? Is dat wel allemaal zo veilig voor arme voetgangers? Nadat Tesla de Cybertruck voorzag van scherpe hoeken en rechte lijnen kwam Honda met de 0 Saloon die eveneens weinig bolle vormen kent. De volgende in de rij is Hyundai. Of ja…

De afbeeldingen bij dit bericht laten je kennismaken met de Hyundai Obsidian. Het Zuid-Koreaanse merk toonde de Obsidian op het auto-ontwerpevenement met de creatiefste naam aller tijden: Car Design Event. De Obsidian is niet getekend door een Hyundai-ontwerper, maar door een student die meedeed aan een tekenproject van Hyundai, ontwerpstudio Apostrophe Design en AI-specialist Vizcom. De opdracht: ”Wat kan de volgende verrijkende ervaring zijn voor Hyundai-rijders?”

Die student heet Dominik Anders. Hij volgt de opleiding ‘Transportation Design’ aan de universiteit van München. We weten niet wat hij van de Cybertruck en 0 Saloon vindt, maar afgaande op zijn creatie heeft ie weinig tegen de rechte vormen. Daarnaast gaat Anders lekker mee in de koplamptrend met een doorlopende lichtstrip.

Hyundai Obsidian

We plagen de student maar. Ik doe het hem bijvoorbeeld niet na. De vijfdeurs sportauto die hij tekende, laat nog bekende ontwerptrends zien. Kijk maar eens naar die sneeuwschuiver voorop. Die splitter heeft delen die open en dicht kunnen om lucht door te laten. Langs de zijkant zijn er uitgesproken zijskirts en achterop vinden we een aanwezige diffuser.

De Hyundai Obsidian is puur bedoeld als blik op de toekomst van auto-ontwerpen. Over een type aandrijflijn is dus niet nagedacht. Ook het ontwerpen van een interieur laat de ontwerpstudent links liggen. Ik durf het bijna niet te vragen, maar moet Hyundai de Obsidian in productie nemen of kunnen ze het beter houden bij de huidige ontwerptaal?

Foto’s: Car Design Event