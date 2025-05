Nieuwe Italiaanse supercar heeft een 7,0-liter V12 met 2.157 pk!

Tourbillion wie?

Hebben we ooit genoeg supercarmerken uit Italië? Nee. Daarom ontvangen we Giamaro Automobili uit Modena met open armen. Het bedrijf is in 2021 opgezet en presenteert nu zijn eerste creatie: de Giamaro Katla. Ferrari, Lamborghini, Bugatti en alle andere: maak je borst maar nat, want Giamaro neemt het serieus.

Giamaro neemt het goede voorbeeld van Enzo Ferrari en kopieert zijn strategie, maar dan in de huidige tijd. Het merk focust op een eigen gebouwde nieuwe V12. Het hot-V-blok ligt in een hoek van 120 graden en heeft een cilinderinhoud van 6.988 cc. Voor nog wat extra performance voegt Giamaro vier turbo’s toe.

Specificaties van de Giamaro Katla

Giamaro heeft het op dit moment over twee versies van de supercar. De instapper heeft een bescheiden power van 1.670 pk en 1.556 Nm. De echte durfallen willen de topper waarbij de twaalfcilinder 2.157 pk en 2.008 Nm produceert. Daarmee troef je de hybride Tourbillion met gemak af. Wat de topsnelheid en 0-naar-100-tijd is, maakt Giamaro Automobili niet bekend.

De Katla had ook prima uit Sant’Agata Bolognese kunnen komen. De weelderige looks en vleugeldeuren schreeuwen Lamborghini. Achterop vinden we een achtervleugel die omhoog kan komen en fungeert als luchtrem. De achterlichten lijken een aerodynamische functie te hebben. Van welke hoek je de auto ook bekijkt: hij ziet er gevaarlijk uit.

Lichtgewicht

Ondanks de gigantische krachtbron weegt het totaalpakket slechts 1.450 kilo. Dat komt mede door een koolstofvezel monocoque die maar 170 kilo weegt. Het totaalgewicht hangt net wat meer naar de achterkant. Om zeker te weten dat driften mogelijk is, gaat al bakken vermogen naar de achterwielen en door een sperdiff. Klinkt al angstaanjagend.

Schakelen gaat via een zeventraps versnellingsbak, al werkt het bedrijf ook aan een exemplaar met elf verzetten en een dubbele koppeling. Achter de 20- en 21-inch wielen huizen flinke remmen met tien zuigers voor en vier zuigers achter per klauw en 16,5-inch remschijven. Op iedere hoek zit een onafhankelijke dubbele wishbones. De dempers zijn elektrisch verstelbaar net als de rijhoogte. Daarmee kun je de Giamaro Katla afstellen voor circuitgebruik of voor op de openbare weg.

Het interieur is relatief eenvoudig ingedeeld. De cabine bestaat vooral uit aluminium en koolstofvezel. Je vindt er een klein middenschermpje, een verticaal middenconsole met een rits fysieke knoppen en nog meer echte knoppen op het stuur. Allemaal dikke prima, maar niet zo bijzonder als de De Tomaso P72.

Wat je kwijt bent voor de Giamaro Katla? Dat mogen alleen de geïnteresseerden weten. Ik kan me voorstellen dat een 7,0-liter V12 zonder elektrische hulp zorgt voor een flinke bonus voor de overheid aan bpm. Aan de andere kant: je rijdt wel in wat anders dan je buurman in Monte Carlo. Dus, liever deze van een nieuw merk of de Tourbillion van een bewezen macht?