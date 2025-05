Engler Mosslr is een nieuwe SLR Stirling Moss (met V12)!

Een eerbetoon aan een eerbetoon.

Ineens was ie er. Mercedes en McLaren pakten in 2009 flink uit met een speciale Stirling Moss-versie van de SLR. De limited edition kwam als hoedtik naar een raceauto waar de legendarische Britse coureur successen mee boekte. Mercedes deed vorig jaar een duid in het zakje door een indirecte opvolger van de SLR Stirling Moss te bouwen met de PureSpeed.

Maar ook externe bedrijven houden van de SLR Stirling Moss. En waarom ook niet? Onder de unieke carrosserie huist een supercharged V8 die 650 pk en 820 Nm sterk is. Daarmee wordt de SLR Stirling Moss in 3,5 seconden naar de 100 geslingerd en haalt een topsnelheid van 350 km/u. Zonder voorruit.

Engler Mosslr

De PureSpeed wordt vandaag vergezeld door Engler Automotive. Dit bedrijf zit ook achter de superquad: een bizar apparaat met een 1.200 pk sterke V12 en een topsnelheid van 400 km/u. Op een quad. Goed, wij zijn meer van de auto’s en gelukkig werkt Engler daar dus ook aan.

Je hoeft geen moeite te doen om de speciale SLR te herkennen in de nieuwe creatie. De zijuitlaten, de gigantische motorkap en de doorlopende lijn achter de hoofdsteunen zorgen daarvoor. Het front doet echter meer denken aan moderne Mercs. En van achteren: tja, dat is een compleet nieuw ontwerp. Geslaagd? Wat mij betreft wel.

De lange motorkap heeft de Engler Mosslr ook wel nodig. Klanten kunnen kiezen uit drie versies met drie verschillende motoren. De 750 is de instapper en heeft een V8 met, jawel, 750 pk. De topsnelheid moet op 322 km/u komen te liggen. Voor wat meer pit is er de 1000. Wederom is er een achtcilinder in V-vorm, maar nu met 1.000 pk. De performanceversie heeft een topsnelheid boven de 350 km/u. Wederom, zonder voorruit.

Engler weet ook nog voor de liefhebbers een V12 onder de weeldige vorm te lepelen. De twaalfpitter moet een vermogen van 850 pk krijgen en zorgen voor een topsnelheid boven de 322 km/u.

Engler Automotive hoopt 75 stuks van de Mosslr te bouwen. Dat zijn er precies evenveel als Mercedes en McLaren 16 jaar geleden bouwden van de SLR Stirling Moss. De 75 auto’s zullen natuurlijk allemaal gepersonaliseerd zijn tot de laatste stiksels. De vanafprijs is onbekend. Om je een beeld te geven: voor een échte SLR Stirling Moss betaal je al snel een paar miljoen op de veiling.