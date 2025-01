Echt waar: deze strakke Honda kun je volgend jaar al kopen!

Hoera: Honda gaat niet alleen maar SUV’s en crossovers verkopen!

Vind je het huidige Honda-gamma ook zo braaf? Ja, je hebt de prima Civic, hardcore Type R en guitige Jazz, maar verder ontbreekt een boel inspiratie, nietwaar? Gelukkig komt daar binnenkort verandering. Als eerst komt de Prelude terug, maar dat is nog maar het begin. Ver van de ontwerpstijl van de nieuwe Honda Prelude, brengt Honda volgend jaar de 0 Series uit.

De auto’s die je op de afbeeldingen in dit artikel ziet, zijn geen conceptauto’s maar volwaardige prototypes die dichtbij de productieauto’s moeten zitten. De SUV en sedanachtige die je hier ziet, zijn prototypes die gebouwd zijn ”in voorbereiding op de marktintroductie die gepland staat voor 2026”, aldus Honda. Dat is inderdaad volgend jaar al. Let wel: dan moet de productie beginnen voor Amerika. Pas later (hoeveel later weten we niet) is Europa aan de beurt.

Honda 0 Series Saloon

Voorlopig hanteert Honda de naam 0 Series Saloon voor de tofste van de twee prototypes. Er zijn weinig verschillen te vinden tussen het concept dat volgend jaar werd gepresenteerd en de auto die er nu staat. Deze sedan moet het vlaggenschip van de 0 Series worden volgens Honda. Ik ben vast niet de enige die de koplampen in combinatie met de motorkap doet denken aan de Gallardo. Er zijn lelijkere auto’s om vergeleken mee te worden.

Ik vraag met hardop af wat er van het interieur van de 0 Series Saloon overblijft dat nu getoond wordt. Het gehele dashboard is gevuld met schermen (hi BMW), er is een yoke-stuur (hi Lexus en Tesla) en de stoelen zien er behoorlijk luxe uit. Verder zou dit interieur een stuk ruimtelijker moeten zijn dan dat je van de buitenkant denkt.

Over elektromotoren, batterijen of prestaties wil Honda nog niet praten. Het enige dat een beetje in de buurt komt, is de uitspraak over een nieuwe EV-architectuur. De nieuwe basis krijgt ”een aantal next-gen technologieën” die de kernwaarden van de 0 Series onderstrepen. Deze kernwaarden zijn ”dun, licht en wijs”.

Natuurlijk ook een SUV

Anders dan de Saloon is het prototype van de SUV wel flink anders dan de eerdere conceptversie. Het is nu meer een gezins-SUV geworden in plaats van een busje. De SUV moet als eerste 0 Series straks verkocht worden in het eerste half jaar van 2026. Ook deze grote jongen moet de kernwaarden uitdragen. Hmm, een dunne, lichte SUV. Ik ben sceptisch, maar laten we Honda een kans geven.

Naast een dunne, lichte, wijze SUV moet de Honda 0 Series ook lekker op de weg liggen. Niet dankzij een geavanceerd onderstel, maar door speciale sensoren en software. De joekel van een Honda moet op verschillende ondergronden stabiel en heel precies te sturen zijn. Wederom ben ik sceptisch.

Autonoom rijden en eigen laadnetwerk

Alsof het uiterlijk van de 0 Series nog niet genoeg innovatie was, brengt Honda ook nog wat nieuwe technologie naar de nieuwe auto’s. Zo moeten er nieuwe, ”zeer betrouwbare zelfrijdende technologieën” in de Honda’s komen. Daarmee is Level 3-autnoom rijden mogelijk. Vanaf dit niveau hoef je niet meer op de weg te letten tijdens het rijden. Met hetzelfde level mag Mercedes in Duitsland op de Autobahn rijden.

Daarnaast zijn Honda-rijders van de toekomst niet afhankelijk van Tesla Superchargers of Fastned. Honda wil ervoor zorgen dat 0 Series-gebruikers ”nooit problemen hebben met opladen van hun auto’s”. Hiervoor is Honda in een samenwerkingsverband gestapt met zeven andere automerken. Samen vormen ze IONNA: een organisatie die een grootschalig laadnetwerk in Noord-Amerika wil opzetten. Tegen 2030 moeten 0 Series-eigenaren meer dan 100.000 IONNA-laadplekken hebben in Amerika.

Opladen en betalen voor de stroom wil Honda doen op een gepersonaliseerde manier. Nee, ik begrijp ook niet zo goed wat ze daar precies mee bedoelen. Hang je de 0 Series thuis aan de lader, dan kiest ie de goedkoopste oplaadmomenten. De EV kan ook weer stroom terug leveren aan je huis wanneer de energieprijzen stijgen.

Zo’n beetje iedere letter die ik zojuist tikte, leek over een auto te gaan voor 2045. Maar Honda wil dit dus al volgend jaar mogelijk maken voor Amerikanen. Ik ben benieuwd wat hier allemaal van terechtkomt. Eerst maar eens de nieuwe Prelude met open armen ontvangen.