Elon Musk: Europa krijgt zeer waarschijnlijk kleinere Cybertruck

Het lijkt erop dat het kleinere broertje van de Cybertruck er toch echt gaat komen.

Zowel over het formaat van de Cybertruck als over de Europese toelating is veel te doen geweest. Wordt de productieversie kleiner dan het prototype? Komen er meerdere versies? Elon Musk werpt nu iets meer licht op de zaak.

De Cybertruck is 5,9 meter lang, 2 meter breed en 1,9 meter hoog. Vrij fors dus. Voor Europese begrippen in ieder geval. Het was daarom al snel de vraag of de productieversie net zo groot zou zijn als het prototype. Aanvankelijk zei Elon Musk dat de Cybertruck inderdaad 3% zou krimpen.

Later kwam Musk daar echter weer op terug via Twitter. Na overleg met Tesla-designer en -sloper Franz bleek een krimp toch geen reële optie. De Cybertruck blijft dus ruwweg de afmetingen van het prototype behouden.

Dat laat echter nog altijd de mogelijkheid open van een kleinere Cybertruck. Toen Elon Musk aankondigde dat de Cybertruck niet kleiner zou worden, hintte hij al meteen op een kleinere versie. Hij zei tussen neus en lippen door dat Tesla waarschijnlijk op een gegeven moment een kleinere Cybertruck zal bouwen.

Vandaag komt Elon Musk hier op terug naar aanleiding van een vraag op Twitter. De vraagsteller vroeg of er een kleinere EU-versie van de Cybertruck zou komen. Elon Musk antwoordde daarop: “highly likely down the road.” Oftewel: het is zeer waarschijnlijk dat we een parkeergaragevriendelijke en krappe straatjesvriendelijke Cybertruck krijgen.

Highly likely down the road — Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2020

De vraag is dan alleen nog: wanneer? Daarover doet Elon Musk nog geen uitspraken. Dat zal niet op korte termijn zijn, want ook de grote Cybertruck laat nog even op zich wachten. De eerste exemplaren zullen op zijn vroegst eind volgend jaar van de band rollen.

Illustratie: Leasing Options