Fiat Multipla Busso V6 is de droom voor snelle papa’s en mama’s

Vergeet de BMW M3 Touring, deze Fiat Multipla met een Busso V6 is het helemaal.

Je moet een Europeaan zijn om deze te snappen. De Fiat Multipla, met name het model van voor de facelift natuurlijk, is een icoon. Regelmatig vormt deze maffe MPV de basis voor een knotsgek project. In dit geval heeft deze oranje Fiat de juiste dosis Italiaanse peper gekregen.

Het gaat hier om een Multipla van na de facelift, maar dat mag de pret niet drukken. Een Poolse man heeft een Busso V6 uit een Alfa Romeo 156 gepropt in een Fiat Multipla. Gekoppeld aan een automaat is dit de ultieme cruiser om je kinderen rond te brengen. Kinderfeestjes, de voetbal of een ritje naar school. Het altijd feest met de soundtrack van de Busso.

Dit project stamt uit 2021 en kwam recent via sociale media bovendrijven. Foto’s van een glimmende Busso-motor zijn gaaf. Nog gaver is het project in beweging zien. Gelukkig is er ook een filmpje om dit knotsgekke apparaat te zien en horen. Echt hard gaat het niet, maar het klinkt fantastisch. De 2.5 liter is met 190 pk niet meer zo indrukwekkend tegenwoordig. Dat geluid is dat zeker wel. Genoeg soundtrack om een glimlach van te krijgen.

Fiat Multipla Busso V6 sound

De BMW M3 Touring als ultieme gezinsauto van dit moment? Think again. De cool-factor is veel groter voor de Fiat Multipla met een Alfa Romeo Busso V6. Het mooie is dat het uiterlijk van de MPV compleet standaard is gebleven. Alle magie begeeft zich onder de motorkap. Ja, wij snappen hem wel. En we willen er eentje. Want deze verboden Italiaanse mix maakt stiekem enorm hebberig, toch?

met dank aan Jurgen voor de tip!