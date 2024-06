Autoverzekeraar weigert 19.000 te vergoeden vanwege 60 cent wanbetaling

Boeven zijn het, die kleine letter musketiers. Een autoverzekeraar maakt het wel erg bont en weigert 19K te dokken vanwege een gemiste betaling van 60 cent.

Een goede wijsheid is dat als je echt rijk wil worden, je niks moet verzekeren. Immers betaal je eigenlijk per definitie ietsje te veel voor je verzekering. Die verzekeraar schat namelijk in wat de kans is dat het moet uitbetalen en wat de schade dan is. Daar bovenop gooit het een winstpercentage et voilà: je premie. Daarnaast zijn er nog de kleine lettertjes. Denk je goed verzekerd te zijn, doe je een beroep op je verzekering en blijkt er een of andere module niet aangevinkt te zijn. Of is je data verkocht en weten ze dat je altijd veel te hard rijdt. Je kent het wel.

Helaas is het ook alleen voor de echte rijken weggelegd om zich niet te verzekeren. Als Jan Modaal kan je sommige risico’s inmiddels niet nemen. En zelfs als je overigens extreem rijk bent, kan dat vaak niet. Zeker niet in ‘Murica waar je de kans hebt dat je iets stoms doet waar iemand je voor kan aanklagen ter waarde van miljoenen of miljarden. Soms terecht en heel goed dat het kan overigens. In Nederland zou de consumentenbescherming een heel stuk beter kunnen/moeten zijn. Maar soms ook een tikkie ‘frivool’.

Enfin, verzekeren dus is in ‘Murica net zo populair als auto’s op kredietbasis. En zo kan je ook dát risico weer verzekeren en afdekken, met een zogenaamde ‘gap’ verzekering. Dat heeft niks te maken met dat als je bankroet gaat je in ieder geval nog een hoody kan halen bij de GAP. Maar wel met het deficiet dat kan ontstaan als je een auto op afbetaling koopt, vervolgens een crash hebt waardoor deze total loss is en dientengevolge na de vergoeding nog een restschuld hebt openstaan op een auto die je niet meer hebt.

Klinkt ingewikkeld, is het niet. Neem nu Manny Munoz. Klinkt als een goede baseball speler, maar is een hardwerkende Amerikaan die in 2020 een dikke BMW X5 kocht bij de dealer. Op afbetaling. Helaas werd hij dit jaar aangereden en werd zijn auto daarbij total loss verklaard. De vergoeding voor de waarde van de X5: 26.709 Dollar. Maar de restschuld die nog openstond: 45.360 Dollar. Geld lenen kost immers geld. Zo stond er nog 45.360 Dollar minus 26.709 Dollar is 18.651 Dollar open.

Ook geen probleem want hiervoor is dan dus die ‘gap’ verzekering, die Munoz ook had afgesloten. Doch helaas, had zijn verzekeraar geen trek in bijna 19K betalen. En zijn ze kennelijk op zoek gegaan naar een manier om daar onderuit te komen, zoals men pleegt te doen. Toen bleek dat Munoz’ bank, in 2020, 60.517,26 Dollar had overgemaakt naar de BMW dealer. De kostprijs van de X5, was echter 60.517,86 Dollar. Dat is een discrepantie van -jawel- 60 Dollarcent.

De BBB kan daar nog geen gratis biertje voor weggeven. Maar de verzekeraar vond het genoeg reden om de claim af te wijzen. Daar lijkt men inmiddels overigens toch op terug te willen komen. Maar alleen omdat Munoz de media heeft benaderd om deze kwalletjes ter verantwoording te roepen. Munoz zit inmiddels echter al een half jaar zonder de uitbetaling waar ieder normaal mens van snapt dat hij er recht op heeft. What a time to be alive. Waarvan akte.