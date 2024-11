Stellantis legt productie elektrische 500 én Maserati stil

Het personeel van de fabriek in Turijn krijgt een hele lange kerstvakantie.

Veel Europese fabrikanten zitten in de problemen, en dan met name de non-premiummerken. Volkswagen moet meerdere fabrieken sluiten, Ford schrapt banen en Fiat heeft al meerdere keren de productie moeten stopzetten.

Nu is het weer raak: de Stellantis-fabriek in Turijn wordt vanaf 2 december de productie opnieuw stilgelegd. Na meerdere productiepauzes was de boel in november weer opgestart, maar dat duurt dus niet lang. De productie wordt nu voor vijf weken stilgelegd, dus de hele maand december worden er geen auto’s gebouwd in Turijn.

De reden is wederom de Fiat 500e, die maar niet wil verkopen. Dat is de echter niet de enige auto waarvan de productie wordt stilgelegd. De productie van de Maserati GranTurismo en GranCabrio – die in dezelfde fabriek van de band rollen – komt eveneens tot stilstand. De verkoop van de Maserati’s is ook niet je van het. Dat is volgens Stellantis vooral de schuld van China en de VS.

Het probleem ligt niet alleen bij EV’s en luxeauto’s, want in november werd ook de productie van de Fiat Panda stilgelegd. Terwijl dat gewoon een betaalbare benzineauto is. Stellantis heeft het dus op meerdere fronten lastig.

Bron: Bloomberg