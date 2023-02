Tesla gaat accu’s tóch niet in Europa produceren

Biden heeft Tesla met succes terug naar de VS weten te lokken.

Er is het nodige om te doen geweest, maar hij staat er dan toch: de Tesla Gigafactory bij onze Oosterburen. Inmiddels rollen er onder de rook van Berlijn volop Model Y’s van de band en – ook niet onbelangrijk – accu’s. Tesla heeft nu echter de strategie omgegooid, zo maken ze vandaag bekend.

Tesla gaat de productie van accu’s in Europa nu al terugschroeven en in plaats daarvan focussen op de VS. De Tesla-batterijen zullen voortaan dus vooral op Amerikaanse bodem in elkaar geschroefd worden.

Vanwaar deze beslissing? Dat heeft alles te maken met de nieuwe subsidieregeling van Uncle Joe. De Amerikanen kwamen namelijk vorig jaar met de zogenaamde ‘Inflation Reduction Act’. Dit houdt onder meer in dat er voor vele miljarden aan subsidie beschikbaar komt voor duurzame bedrijven. Zoals Tesla dus.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet de productie wel op Amerikaanse bodem plaatsvinden. Hoewel Elon Musk eerder kritisch was over subsidie, was de verleiding nu toch te groot. Vandaar dat Tesla dus de focus verschuift naar de VS wat accuproductie betreft.

In Duitsland zullen sowieso nog wel componenten voor accu’s worden geproduceerd, zoals elektroden. Die moeten vervolgens naar de VS verscheept worden, waar de accu’s dan geassembleerd werden. Waarna de accu’s vervolgens weer onze kant op komen. Want ja, de Model Y’s die in Duitsland van de band rollen hebben nog steeds accu’s nodig.

Foto: Reuters