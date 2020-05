Tesla gaat ander Cybertruckje maken voor ‘de kleine wereld’

Honey, I shrunk the CYBRTRK.

De Tesla CYBRTRK houdt de gemoederen ontzettend bezig. Gisteren schreven een artikel over de kwestie wáár de CYBRTRK gemaakt zal worden. Interessanter is eigenlijk nog wát Tesla van de pickup gaat maken. Nadat Elon Musk een paar ruiten van zijn nieuwste auto ingooide bij de onthulling, is de vraag wat er overblijft van het schokkende design. Persoonlijk verwacht ik weinig, maar hoop ik eigenlijk veel. De wereld kan wel wat auto’s gebruiken die anders zijn dan anders.

Maar ja, Tesla-haters hebben zo hun bedenkingen. Voldoet deze elektrische bullebak wel aan de regels om op de weg te verschijnen? Of draait Elon ons allen een rad voor ogen en ziet de productieversie er veel conventioneler uit? Volgens de planning gaan we dat ergens volgend jaar zien. Maar ja, die planning bij Tesla…Enfin, om de fanb0iZ te kalmeren zullen we het er maar op houden dat we met spanning afwachten.

In de tussentijd is er dankzij Elon wel weer wat nieuwe informatie naar buiten gekomen. Eerst was er nog sprake van dat de CYBRTRK in ieder geval vijf procent of later drie procent kleiner zou worden. Doch dat plan is nu kennelijk afgeschoten. Elon is namelijk gezellig een avondje langsgegaan bij Tesla’s Chief Designer Franz von Holzhausen. Samen hebben ze daarbij geconcludeerd dat de definitieve CYBRTRK gewoon net zo’n joekel wordt als het prototype:

Goed nieuws dus voor mensen die CYBRTRK wel goed vinden zoals ‘ie is, minder goed nieuws voor mensen met kleine garages. En voor mensen die te maken hebben met krappe straatjes, zoals wij Europeanen. Maar niet getreurd, want Elon is zoals bekend niet vies van wat beloftes doen. Elon dagdroomt namelijk al over een kleiner CYBRTRKje.

Reviewed design with Franz last night. Even 3% smaller is too small. Will be pretty much this size. We’ll probably do a smaller, tight world truck at some point. — Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2020

