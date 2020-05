Coureur laat stiekem SIM held racen, krijgt dikke boete

SIM racen is ook al niet meer risicoloos. It’s a brave new world.

Verspil nooit een goede crisis, zo luidt een cynisch Engels gezegde. Natuurlijk geeft de Coronacrisis veel ellende, maar sommigen zien ook kansen. SIM-racen heeft bijvoorbeeld een enorme vlucht genomen. Het spelen van computerspelletjes zat sowieso al in de lift, maar door het schrappen van echte races was er opeens niks anders meer. De resulterende instroom van ‘echte coureurs’ in evenementen als de virtuele Grote Prijzen (vanavond Monaco met Bottas en Ocon!) heeft de ogen van sommigen geopend. Is dit de toekomst van de sport? Gaat het eindelijk mogelijk zijn voor zoontjes (m/v) van minder rijke vaders om coureur te worden? En hoe hoog wordt dan het niveau wel niet?

Enfin, dat valt natuurlijk nog even te bezien. Waarschijnlijk komt er wel weer een dipje als er dadelijk weer ‘echt geracet wordt’. Aan de andere kant lijkt met name de jongste generatie topcoureurs SIM racen omarmd te hebben als onderdeel van hun vak. Al is het maar voor de oefening. De F1 veteranen lijken langzaam overstag te gaan, maar zijn nog wat meer sceptisch. Hun collegae uit de Formule E hadden de luxe niet om die houding aan te nemen. Zij werden namelijk keihard gedwongen om aan de virtuele start te komen. Had de F1 eigenlijk ook moeten doen.

Sommigen hebben daar natuurlijk alsnog geen zin in. Althans, niet altijd. Of ze willen gewoon keihard valsspelen. Iedereen heeft het weleens gedaan op de middelbare school. Dat moeilijke School Examen Aardrijkskunde ging je zelf nooit halen, dus heb je even een lookalike ingeschakeld om het voor jou te doen. Snappen we wel*. Zo’n zelfde constructie had Daniel Abt bedacht voor de virtuele E-Prix van gisteren. In plaats van zelf te ‘rijden’, had hij de diensten van Lorenz Hoerzing ingeschakeld. Lorenz wie? Nou ja, Lorenz is dus een zeer verdienstelijk SIM coureur.

Het ging allemaal lekker voor ‘Abt’. Het resultaat was namelijk een mooie derde plek in de race. Maar helaas waren er aantal coureurs wantrouwend. Met name Stoffel Vandoorne ontpopte zich als snitch. De Belg die in gevecht met ‘Abt’ tweede werd geloofde niet dat Daniel het zelf was. Dus belde hij de Duitse telg uit een tsjoeneergeslacht op. Die nam wijselijk niet op, maar gaf later alsnog toe wat hij gedaan had.

De organisatie kon er de humor niet echt van inzien, gezien de serieusheid waarmee ze dat virtuele racen benaderen. Abt moest dus diep door het stof. Daarnaast is hem ook nog een dikke boete van 10.000 Euro opgelegd. Het bedrag gaat naar een goed doel. Maar goed, het had nog een stuk erger kunnen zijn. Je had bijvoorbeeld ook het N-woord kunnen gebruiken tijdens een virtuele race…

*Satire, aub geen resultaten afpakken zodat ik geen hoger opgeleide meer ben.