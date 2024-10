Tesla gaat auto’s draadloos vuistdiep laden

Vergeet stekkers, Tesla maakt de wende naar draadloos laden.

Een van de nadelen van stekkerauto’s, is de stekker. Kom je thuis na een zware dag LEAN-en, scrummen en oeverloos agile geblaat, wil je natuurlijk niet ook nog eens een snoer in je auto steken. Tevens wil je eigenlijk niet zo’n kabel in je auto hebben rondslingeren. Toch is dat nog steeds de harde realiteit van elektrisch rijden anno 2024.

Draadloos

Een goede oplossing hiervoor zou draadloos laden kunnen zijn. Je weet wel, datzelfde trucje dat je hebt voor je telefoon. Al werkt het daar ook nooit voor zoals je zou willen. Maar voor een auto zou draadloos laden nog handiger zijn. In tegenstelling tot je telefoon die je dag en nacht bij je wil hebben, moet je dat ding toch ergens parkeren. Lekker handig dus dat juist op die plek, de auto ook meteen automatisch geladen wordt.

Verloren efficiëntie

BMW is al best lang bezig met draadloos laden onderzoeken. Maar Tesla had er nooit zo’n hoge pet van op. Er is namelijk een traditioneel nadeel: er treedt doorgaans meer verlies bij op. Men vergeet dit wel eens (ook in rekensommetjes over hoe efficient EV’s zijn ten opzichte van ICE’s), maar zelfs met een fysieke stekker, verlies je al ongeveer tien procent van de energie bij het opladen van je EV. Met draadloos laden is dit verlies nog groter. Tenzij…innovatie.

Techniek staat voor niks

Door van draadloos laden een soort MRI-scan te maken, kan het een stuk efficiënter dan voorheen. En dus is Tesla afgestapt van het idee om de auto thuis op te laden met een automatische robotarm die de plug in je auto duwt. En gaat men nu voor draadloos laden. De Cybertruck is zelfs stiekem al voorbereid op inductief laden.

Praktische reden

Er is natuurlijk ook een praktische reden waardoor dit interessanter is dan ooit voor Tesla. Immers hoopt men nog altijd binnenkort de robotaxi op de markt te brengen. En dan is het nog handiger dat de auto zichzelf naar een plek rijdt waar die ook geladen wordt zonder dat de vleselijke robot achter het stuur, ergens een stekker in moet frotten.

Stekkert

Waarvan akte. Baal jij ook als een stekker van het stekkeren, of geniet jij er juist van je stekker ergens vuistdiep in te pluggen en hoeft dit draadloze gebeuren van jou niet? Laat het weten, in de comments!