Tesla gaat batterijen maken met CO2-gas

Tesla claimt de productie van batterijen revolutionair te gaan veranderen. Met behulp van CO2-gas!

Nooit saai als het om Tesla gaat. Met alle fuss rondom voormalig messias en CEO van Tesla Elon Musk, zou je bijna vergeten dat er gewoon nog altijd door geïnnoveerd wordt door het merk. Zo ook in dit geval.

Het betreft hier namelijk niet minder dan een revolutionaire doorbraak in de productie van batterijpakketten. Dat roepen wij niet, dat roept de markt, zo lezen we in de Telegraaf. Wat Tesla doet is namelijk CO2-gas uit de eigen fabriek omzetten in soda-as poeder, wat dan weer gebruikt wordt in de batterijproductie.

Goedkoper

Mooi natuurlijk dat op deze manier CO2-gas nuttig ingezet kan worden, maar nog belangrijker is dat het een kostenbesparing oplevert. Maar even naar het begin, want soda-as? Wasda?

Met het soda-as poeder haalt onder andere Tesla lithium uit gesteente. Lithium is nodig om lithium-ion batterijen te maken. Zonder batterij geen elektrische auto. Nou is dat lithium op zich niet super zeldzaam, maar aangezien we allemaal over moeten stappen op de EV hebben we er wel superveel van nodig.

Door dat poeder te gebruiken is er minder water en minder energie nodig om de lithium te scheiden van steen. Qua kosten en afval scheelt het zo’n dertig procent. Tot zover niks nieuws. Dat soda-as poeder kun je gewoon inkopen. De innovatie van Tesla zit ‘m erin dat je het poeder nu zelf maakt, met behulp van CO2-gas dus.

Hoe werkt dat dan precies?

Nou je moet eerst de CO2 opvangen die vrijkomt bij calcinatie (verhitting). Die CO2 laten ze reageren met schadelijk natriumsulfaat afval wat nu ook al vrijkomt in het productieproces.

Daar komt dan ter plaatse geproduceerd soda-as poeder bij vrij. Je bent van twee soorten afval af (natriumsulfaat en CO2) en je wint een grondstof die je anders in moet kopen. Hoe slim wil je het hebben?

Nog even in de praktijk bewijzen

Kleine kanttekening is nog wel dat het proces op papier erkenning krijgt, maar het zich nog wel even in de praktijk in massaproductie moet gaan bewijzen. Maar goed, daar is Tesla in zijn fabriek in Texas al volop mee bezig.

Bijvangst van deze innovatie is dus dat het schadelijke natriumsulfaat-afval wat nu bij de lithium winning ontstaat uit het proces verdwijnt én dat de uitstoot van de Tesla-fabrieken natuurlijk omlaag gaat. Want die CO2-gassen die worden gewoon hergebruikt.

Zo wordt maar weer eens duidelijk dat Tesla niet stil zit en altijd bezig is om je Tesla steeds goedkoper te maken. En als deze vinding in de praktijk ook in massaproductie werkt, dan kunnen andere fabrieken dezelfde techniek gebruiken. Tenminste, als het patent gedeeld wordt. Want zo slim zijn Musk en kornuiten natuurlijk wel, de vinding is gepatenteerd.