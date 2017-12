Tesla gaat volgende week Model 3 leveren aan klanten

Jawel, de beer gaat los.

Het is eindelijk zover. Tesla gaat de Model 3 uitleveren aan klanten. Wellicht roept deze berichtgeving wat vraagtekens bij je op. De problemen die Tesla ondervindt bij de productie van de Model 3 zijn weliswaar genoegzaam bekend, maar hier en daar werden er toch al een paar geleverd?

Dat klopt, maar de Model 3’s die tot op heden zijn losgelaten in het wild zijn allemaal toegekend aan Tesla-werknemers en/of hun vrienden en familieleden. Deze mogen de auto’s van Tesla niet doorverkopen, tenminste niet met winst. Doen ze dat wel, worden ze door Musk vriendelijk verzocht om in zijn rode Tesla Roadster plaats te nemen op weg naar Mars. Oké, dat laatst zou verzonnen kunnen zijn.

Enfin, Tesla was eigenlijk van plan in oktober te starten met het uitleveren van Model 3’s aan reguliere klanten, maar zoals je wel zal begrijpen heeft ook dat plan enige vertraging opgelopen. Doch op Reddit, een forum waar ik duidelijk meer tijd door moet brengen, laat een klant weten dat het moment volgende week eindelijk daar is. Nimmer was iemand zo blij na het lezen van de woorden ‘please submit your final payment’.

Our Non-Employee Maxed Out Model 3 is Delivering Monday!!! – VIN #2079 – it’s for my GF and she’s like a kid at Christmas!

Maar, waarom is dit een big deal? Wel, misschien blijkt het dat helemaal niet te zijn, maar het zou wel kunnen. Immers krijgen nu voor het eerst mensen die niet per se belang hebben bij het welvaren van Tesla praktijkervaring met de Model 3. En dan krijgen we dus ook gebruikersreviews op Youtube en dergelijke. Je zou dus kunnen stellen dat dit het moment van de waarheid wordt voor Tesla. Is er een kans op massa-adoptie, of valt de auto de échte klanten toch tegen?