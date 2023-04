Dit Smart-broertje met 560 km range komt onze kant op

We hadden de Zeekr X al gezien, maar nu hebben we ook de cijfers.

We hebben momenteel te maken met een ware wildgroei aan automerken. Je zou denken dat er ook wel een paar automerken sneuvelen, maar dat gebeurt eigenlijk ook niet. Merken met weinig toekomstperspectief (zoals Lotus en Smart) worden ook nog gewoon in leven gehouden.

Dat laatste hebben we te danken aan Geely, die tegelijkertijd weer nieuwe merken lanceert. Lynk & Co kennen we inmiddels, maar binnenkort wordt ook het merk Zeekr in ons land geïntroduceerd. Een van de eerste modellen die naar Europa komt is de Zeekr X.

Deze compacte cross-over konden we in februari al laten zien, maar inmiddels is de auto helemaal onthuld. Dat betekent dat we ook alle specificaties weten. En die vallen zeker niet tegen.

Eerst even de afmetingen: de Zeekr X is 4,45 meter lang, 1,83 meter breed en 1,57 meter hoog. Dat betekent dat de auto qua formaat tussen de Volkswagen ID.3 en ID.4 in zit. De Zeekr staat op hetzelfde plaftform als de Smart #1, maar is ietsje groter. De wielbasis is dan wel weer hetzelfde.

Je hebt de keuze uit één of twee elektromotoren. In het eerste geval heb je achterwielaandrijving en 272 pk (net als in de Smart #1). In het tweede geval heb je vierwielaandrijving en maar liefst 428 pk (net als in de Smart #1 Brabus). De Zeekr X is zelfs nog ietsje sneller dan de Brabus, met een sprint van 0 naar 100 km/u in 3,7 seconden. De instapversie doet er 5,8 seconden over.

De Zeekr X heeft de beschikking over een accupakket met een capaciteit van 66 kWh. De WLTP-cijfers zijn nog niet bekend, alleen de Chinese CLTC-cijfers, die vaak wel erg rooskleurig zijn. Volgens die cijfers heeft de achterwielaangedreven versie 560 km range en de vierwielaangedreven versie 512 km.

Deze cijfers zijn hetzelfde als die van de Smart, dus we kunnen wel voorspellen wat de WLTP-cijfers zijn. Reken op 440 km range voor de RWD-uitvoering en 400 km voor de AWD-uitvoering.

De Zeekr X is voorzien van een aantal moderne snufjes, zoals gezichtsherkenning om je auto te ontgrendelen. Dat klinkt als een leuke gimmick, maar zeker niet meer dan dat. Optioneel kun je de auto ook uit laten rusten met koelkast, iets wat we normaal alleen zien bij toplimousines.

Het lijkt erop dat de Zeekr X qua prijs iets onder de Smart #1 wordt gepositioneerd. Dat zou betekenen dat de auto in Nederland een vanafprijs krijgt van minder dan €40.000. Al weten we dat nog niet zeker…