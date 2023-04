Groene E-Klasse is lekker dik en toch bescheiden

Een groene dikke E-Klasse is een briljante combinatie.

De Mercedes-Benz E-Klasse stationwagon is typisch zo’n auto die twee werelden combineert. Ten eerste is het gewoon een luxe en hoogwaardig reisauto, anderzijds is het de perfecte verhuisauto. In zijn klasse is het bijna altijd de grootste en ruimste geweest. In veel gevallen is het dus de ideale auto voor zakenmensen met een gezin.

Vaak betekent dat een vrij saaie uitvoering. Je kent het wel: een verantwoorde kleine motor met een paar luxe opties en de eega mag dan langskomen om de de grijstint uit te kiezen. Maar je kan met een paar eenvoudige ingrepen er ook iets heel erg bijzonders van maken. dat laat dit exemplaar van Vossen zien.

Toffe groene E-Klasse Estate

Vossen is een Amerikaanse velgenboer. Ze maken hun eigen velgen en dat doen ze dermate goed dat ze de huisleverancier zijn van Novitec. Toch niet de minste partij. In de VS is er net iets minder keuze in uitvoeringen en motoriseringen bij de E-Klasse Estate, dus zijn ze zelf maar aan de gang gegaan. De basis is een E400 4Matic, met een zescilinder en vierwielaandrijving dus. Deze is vervolgens voorzien van AMG-spoilers, AMG-sideskirts en AMG-bumpers. En met AMG bedoelen we de 63 AMG.

Vervolgens is er nog een schepje bovenop deze Benz gedaan met wat koolstofvezel spulletjes van RW: de spiegelkappen, opzetstukken van de skirts en frontlip zijn van carbon gemaakt. Dan zijn er nog drie modificaties die het uiterlijk bepalen. Ten eerste is daar de kleur. Ook in de VS is een E-Klasse Estate meestal beige, wit, zilver of zwart. In dit geval is het een witte auto en is er een groene folie gebruikt. Heel erg tof.

Toch nog flink wat vermogen

Uiteraard is de auto flink verlaagd met een Airride-systeem. Tenslotte is daar een set velgen, waar het allemaal om te doen is. Het zijn de Vossen Era 2-wielen. Ze zijn gesmeed en tweedelig. Qua design is het lekker vierkant en hoekig. Het heeft wel ergens een beetje een W124-vibe en staat zeker niet verkeerd op en S213. Voor zijn ze 9×20 groot (met 245/35 R20 banden) en achter 10×20 (met 275/30 R20 banden).

Het is tot slot overigens niet alleen show en geen go. De motor is met een paar eenvoudige modificaties flink krachtiger dan voorheen. Er is namelijk een sportuitlaat van Capristo en een grotere intercooler van Wagner Tuning en combinatie met wat software zorgt dat voor een vermogen van 500 pk en een maximaal koppel van 550 Nm.

Meer lezen? Dit zijn de tofste snelle stationwagons!