Tesla geeft rolstoelers gratis elektrische achterklep

Tesla wil rolstoelers tegemoet komen door gratis een elektrische achterklep aan te bieden.

Er zijn zo van die dingen die je heel vanzelfsprekend acht, tot je erachter komt dat het ook anders kan zijn. Zo zal voor de meesten van onze lezers een elektrisch bedienbare achterklep niet meer zijn dan een leuke en handige gadget om te showen aan de buren. Tuurlijk, we leven mee met je first world problems. Het is heel zwaar als je geen biceps hebt om zo’n klep handmatig dicht te werpen. En je krijgt er misschien zelfs wat stof van aan je handen. Ja, je hebt inderdaad een heel zwaar leven.

Voor mensen in een rolstoel is een elektrisch bedienbare achterklep echter geen overbodige luxe. Het kan het verschil maken of je autonoom je auto kan bedienen, of dat je iemand nodig hebt om de klep te sluiten. Een Chinese Tesla Model 3 rijder attendeert de wereld daarop via Twitter.

A Tesla on the wheelchair —— A story of a Tesla owner in China pic.twitter.com/YffVdcUJVE — Tesla China (@teslacn) July 25, 2020

Gutmensch Elon Musk zag de hartekreet van zijn klant en besloot over te gaan op actie. Eveneens via Twitter reageerde hij dat Tesla gratis elektrische achterkleppen aan gaat bieden voor mensen in een rolstoel.

Tesla will add a power lift gate at no cost — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2020

Het is sowieso een mooi gebaar, alleen zoals gebruikelijk moeten Elons werknemers nu nog wel even zorgen dat het plan werkelijkheid wordt. Voorlopig is een elektrische achterklep namelijk niet leverbaar op de Model 3. Er zijn wel aftermarket aanbieders die een ombouw aanbieden voor circa 400 Euro, maar als je dat laat doen is je garantie foetsie.

Enfin, we zullen er maar vanuit gaan dat Elon deze belofte wel nakomt. De makkelijkste manier om dit te doen voor nieuwe auto’s is waarschijnlijk gewoon maar de elektrische achterklep standaard maken, net als op de Model S en Model X. Voor auto’s die al in gebruik zijn, moet men iets anders verzinnen.