Ex F1 coureur gaat loeihard kablabber op motor

Deze olijke voormalig F1 coureur voelt nog steeds de behoefte aan snelheid. Momenteel voelt hij daarnaast ook een flink aantal gebroken botten in zijn lijf.

Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat de autoblog redactie is geïnfiltreerd door een vreemde diersoort: de motormuis. In de krochten van ons kantoor smeden ze plannen om fraaie verhalen te schrijven over de wereld van de tweewielers. Tevens proberen ze de rest van ons over te halen om ook een teen in het water van de dark side te dippen. Een verleidelijke propositie.

Er kleeft echter wel een nadeeltje aan het trotseren van ’s heeren wegen met een buikschuiver. Vooral als je innerlijke totaalmalloot de regie af en toe overneemt achter het stuur. Als het namelijk misgaat, lig je volledig in puin. Zoals wij medici *kuch* altijd zeggen: zo’n motorrijder is net een levende orgaanzak.

De negatieve kant van het motorrijden ondervond gisteren ook Esteban Tuero. Tuero, afkomstig uit Argentinië, gold medio jaren ’90 als een groot talent in Zuid-Amerika. In 1996 maakte Esteban de oversteek naar Europa om zijn geluk te beproeven in de Formule 3. Na een aantal bemoedigende optredens stapte hij halverwege het jaar al over naar de F3000, de klasse die we nu weer de Formule 2 noemen. Dat werd echter een deceptie: Tuero haalde slechts een keer de top-10 voor Draco Engineering in zes races.

De op dat moment nog altijd slechts 18-jarige coureur verhuisde daarop wederom naar een ander werelddeel. In 1997 kwam hij uit voor Team LeMans in de Formule Nippon. Wederom deed hij slechts zes races, waarin hij slechts één punt scoorde. Maar Tuero bereikte waarschijnlijk het doel wat hij voor ogen had: genoeg meters afleggen voor een superlicentie. Hij was op dat moment namelijk al testrijder voor Minardi en kon nu voor dat team races gaan rijden in 1998.

Aldus geschiedde. In het seizoen van 1998 werd Tuero op dat moment de derde jongste F1 coureur ooit na Mike Thackwell en Roberto Rodriguez. Hij kwam vier keer aan de finish in zestien races voor Minardi. Zijn beste resultaat was een achtste plaats in San Marino, maar die was toentertijd nog niet goed voor punten. In de laatste race in Japan klapte Esteban op mede-hoogvlieger Toranosuke Takagi, waarbij hij zijn nek zeer deed. Maar goed, niet getreurd, in 1999 wachtte het volgende seizoen.

Doch vlak voor de eerste test van het seizoen, kondigde Tuero geheel onverwacht het einde van zijn F1 carrière aan. Tot op de dag van vandaag heeft hij daarvoor nooit een reden opgegeven. In de jaren nadien kwam het voormalig talent nog wel uit in het Zuid-Amerikaanse TC2000 kampioenschap met gematigd succes. Ook deed hij in 2008 nog mee aan het FIA GT kampioenschap in een Ferrari 550 GTS Maranello. In 2016 hing de Argentijn zijn racehelm aan de wilgen.

Gisteren klapte de nu ex-coureur mokerhard op een andere motorrijder die de straat overstak. Het incident werd vastgelegd door een camera en gedeeld op Twitter. Tuero werd na de biem naar het ziekenhuis gebracht. Hij is buiten levensgevaar, maar heeft wel een flink aantal botbreuken opgelopen.

Asi fue el choque entre dos motos que protagonizó en la Ciudad de Buenos Aires el ex piloto de F1 Esteban Tuero.

Ambos conductores sufrieron heridas de distinta consideración.@ernestoarriaga @VTVinfo @kamisky2002 pic.twitter.com/7rGqxZG5jz — Cronista de Tránsito (@aleginart) July 25, 2020

Familie van Tuero denkt dat hij er wel weer bovenop komt. We hopen natuurlijk dat zij gelijk hebben.