Tesla geeft vrijwel iedereen korting, maar vraag blijft achter

Tesla geeft vrijwel iedereen korting, maar de vraag blijft achter.

Elon Musk uitte zich afgelopen weer ernstig in zijn nopjes met de aandelenkoers van Tesla. Alle gedoe omtrent zijn eigen rol bij DOGE en de slechte werkelijke verkoopcijfers ten spijt, is Tesla in een maand of twee weer ruim 50 procent meer waard geworden. Nu is de koers van Tesla al lang losgeslagen van elke vorm van realiteit. Maar je begint je wel meer en meer af te vragen wanneer de keiharde klap komt en hoe dat de NASDAQ in brede zin zal beïnvloeden.

Een aantal medewerkers van Tesla schreven onlangs een open brief waarbij ze Elon opriepen op te stappen. Daarin kwam onder meer ook naar voren dat er duizenden nieuwe Model Y’s onverkocht op parkeerplaatsen staan. Het adagium dat Tesla alles verkoopt wat het bouwt kan daarmee definitief de prullenbak in. Voor zo ver dat al niet duidelijk was met de Cybertruck.

Om een beetje vraag op te porren, had Tesla al een deal voor militairen in de aanbieding. Zij konden 1.000 Dollar korting krijgen op een nieuwe Tesla. Inmiddels is die deal lichtelijk uitgebreid. Nu kan ook iedere student, docent, agent, brandweerman, veteraan, gepensioneerde of huwelijkspartner van een van voorgaande groepen de korting krijgen. En ook huwelijkspartners van inmiddels gestorvenen die binnen een van deze groepen viel. Kortom, iedereen krijgt Tesla’s met korting.

Verder is een financieringsdeal waarbij je een Model Y of Model 3 kan kopen tegen een lage rente, kunnen taxichauffeurs van Lyft korting krijgen en mogen Cybertruck kopers 7.000 Dollar betalen voor Full Self Driving als zij hun pickup laten bezorgen voor 15 juni. Daarna wordt het 8.000 Dollar. Tesla is dus bezig wanhopig aan een peerd te trekken, dat mogelijk al overleden is. Immers wil niemand meer een Swasticar. Of zou jij wel toehappen met een baal geld aan korting op de motorkap?