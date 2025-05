Uitslag Formule 1 Emilia Romagna: toch Verstappen de nieuwe paus?

Vandaag wordt de nieuwe paus geïnstalleerd. Het wordt naar verluidt een Amerikaan. Of zouden ze de positie toch nog aan Verstappen geven, na het verrichten van wonderen in Emilia Romagna?

Na wat mooie races in exotische oorden, trapt dit weekend het Europese F1 seizoen af in Emilia Romagna. De verhaallijn was gisteren echter niet veel anders dan in de eerste races van het jaar. Max strijdde met de McLarens om de pole, met Russell op het vinkentouw. Dit keer werd de strijd beslecht in voordeel van Piastri, met onze held op P2. Norris liet het andermaal afweten en moet genoegen nemen met P4.

Het enige wat een beetje anders was dan voorheen is de betere vorm van Aston Martin. Al dan niet geholpen door een gewaagde call om Q3 te doen op mediums, gingen zij naar P5 en P8, in de onderlinge volgorde die je verwacht. Ferrari was daarentegen nergens. Voor eigen publiek kwamen beide auto’s niet verder dan P11 en P12. Ouch. Hoe gaat dat vandaag aflopen in de race?

Spoiler Alert: Eerst de volledige uitslag, daarna het verslag!1!!

VERSTAPPEN – Red Bull Norris – McLaren Piastri – McLaren Hamilton – Ferrari Albon – Williams Leclerc – Ferrari Russell – Mercedes Sainz – Williams Hadjar – Racing Bulls Tsunoda – Red Bull

Start

Als Piastri de pole verzilvert, is het eigenlijk klaar vandaag. Verstappen weet dus wat hem te doen staat. Maar dat lijkt de Nederlander in eerste instantie niet te doen; hij is veel matiger weg dan Piastri. Russell heeft de beste start en zit te drukken bij de van pole gestarte Australiër. Hij kan echter geen kant op, omdat Max nog aan de buitenkant probeert vast te hangen. En dan komt er weer een staaltje Max-magie.

Op de racelijn is meer grip en omdat Piastri aan de binnenkant blijft om Russell af te dekken, heeft Verstappen vrij spel om heel laat in te remmen voor de eerste chicane. De Nederlander timet het perfect en plaatst de Red Bull precies goed aan de buitenkant van de McLaren, die uiteraard de binnenkant wordt voor het tweede deel van de links-rechts knik. Dit is waarom MV1 de big bucks krijgt.

Er gebeurt verder weinig in de top-10. Leclerc wint een paar plekken vanaf P11 en gaat voorbij aan Gasly, die daarbij lang de baan schiet. Ocon maakt meteen een stop voor harde banden in de hoop op een vroege safetycar. Maar die komt er niet. De Mercs hebben in de eerste fase van deze stint behoorlijk wat pace, maar die snelheid verdampt in de tweede helft van de stint. Norris verliest daarmee opnieuw veel tijd achter Russell. Uiteindelijk gaat NOR dan wel fraai voorbij aan zijn landgenoot. Maar hij heeft dan alweer zeven seconden verloren. Als er geen safetycar komt of iets anders geks, is hij daarmee dus eigenlijk meteen weer kansloos voor de zege.

Mid Race

Na een ronde of 15 komen een aantal van de koplopers binnen, waaronder Piastri. Verstappen en Norris rijden nog even door. Piastri komt terug de baan op achter Tsunoda, die dus even de Japanse minister van defensie moet worden om Max te helpen. Dat lukt niet echt…Oscar zit weliswaar eventjes klem achter de Japanner, maar gaat dan toch vrij snel voorbij. Het kost ‘m hooguit een of twee (kostbare) seconden.

Net als Norris stopt staat Ocon dan langs de kant van het circuit. Er volgt een virtual safetycar. Dat is koren op de molen van Verstappen. Hij had al tien seconden voorprong, maar kan nu ook nog stoppen onder de VSC. Zo wint hij nog eens tien seconden op NOR. Appeltje-eitje.

Ook Albon, Hadjar, Antonelli en Hamilton profiteren maximaal van deze ontwikkeling. En het voordeel voor Albon wordt nog groter als McLaren besluit Piastri dan ook nog maar een keer binnen te halen voor nieuwe banden. Hij valt terug naar P4, achter Verstappen, Norris en Albon. Nu moet hij zes seconden goed rijden op de Britse Thai en hem dan nog maar eens zien in te halen.

Toch gaat dat uiteindelijk schrikbarend vlotjes. AA23 heeft geen kans tegen OP81. De gaten in de top-3 zijn dan gigantisch. Het is vooral spannend tussen de twee Ferrari coureurs. Leclerc is vandaag de snellere van de twee, maar Hamilton heeft P5 in handen voor zijn teammaat. De Monegask heeft eerder al laten weten dat hij niet kan geloven hoe vaak hij pech heeft met de virtual safetycar.

Maar ook Alonso voelt zich genaaid. Hij zegt dat hij de meest ongelukkige coureur ter wereld is. Er kan echter nog van alles gebeuren…want Antonelli valt uit en dit keer besluit de wedstrijdleiding wél een echte safetycar in te lassen. Max en Lando pitten voor nieuwe banden, maar Piastri niet. Daardoor schuift de Ozzie op naar P2. Leclerc pit ook niet, terwijl Hamilton dat wel doet. Zo hebben we een Kansas City Shuffle voorafgaand aan een sprint naar de vlag.

Finish

Verstappen is goed weg en heeft meteen een seconde op Piastri die op oudere banden rijdt. McLaren moet Norris voorbij Piastri loodsen, maar dat doet men niet. Het is weer dom van team papaya, want uiteindelijk gaat NOR natuurlijk toch voorbij aan PIA. Waarbij de twee elkaar ook nog bijna raken. Verstappen lacht zich de testikels uit de brandwerende Nomex.

Leclerc zit dan opzichtig Albon in de weg waardoor Hamilton voorbij gaat aan beiden. HAM zou misschien nog PIA kunnen pakken. Maar dat gebeurt uiteindelijk niet. VER pakt zijn tweede van het jaar. NOR en PIA staan naast hem op het podium. Hamilton is vierde, Albon vijfde omdat Ferrari Leclerc opdracht geeft de Britse Thai voorbij te laten. LEC wordt zo als zesde afgevlagd, voor Russell, Sainz, Hadjar en Tsunoda. Alonso finisht na een bewogen zondag net buiten de puntjes. Ook Hulkenberg moet het na een goede race zonder echt resultaat doen. Gasly, Lawson, Stroll, Colapinto, Bearman en Bortoleto zijn de andere finishers. Antonelli en Ocon krijgen een DNF achter hun naam.

De volgende is volgende week alweer…in Monaco. Oh la la…Wie heeft de beste mechanische grip? We gaan het zien… #casinomontecarlo